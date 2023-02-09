2023首季「台灣企業樂觀指數」降至61.3 創近9季新低

美商鄧白氏今（9）日發佈2023年第一季的「台灣企業樂觀指數」(BOI)調查報告，整體企業樂觀指數為61.3，較上一季下降24.7%，年減51.1%，創前年第一季以來，近9個季度的新低，尤其是半導體產業、機械設備相關產業樂觀指數皆創新低。

美商鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真指出，本季最樂觀的是飯店與餐飲業，第二樂觀的是資訊與通訊業，至於生技醫療產業在銷售量、新訂單、銷售價格及備貨水準等四項參數的樂觀程度也較前一季有所提升。本季最悲觀的則是批發與零售業。

鄧白氏本季「台灣企業樂觀指數」調查為去年底至今年1月初進行，依據6個關鍵參數：銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準及雇用員工數等參數進行問答之指數統計報告。

孫偉真認為，今年經濟情勢「外冷內溫」，民間消費成長，外需疲弱出口衰退，隨疫情趨緩，台灣出入境管制與口罩防疫規定逐步放寬，帶動「民間消費」經濟實質成長；再加上跨年、春節檔期及年菜預購商機，帶動觀光與餐飲產業前景轉趨樂觀；在銷售量、新訂單、淨利潤與銷售價格等4項參數，皆有約75%企業持樂觀態度。

值得注意的是，因內需保持穩定，資訊與通訊業也對未來景氣仍抱持著一定樂觀程度，特別是在銷售量與新訂單參數項目持樂觀態度者達50%，為各產業中第二樂觀者，為此調查亮點。

反之，有鑑於民眾結束遠距上班、上課，回歸正常生活，來自歐美地區之外需持續疲弱，商品出口衰退大於預期，疫情期間受惠於「宅經濟」的科技業與運輸產業需求趨緩，前景相對不樂觀。

本季最悲觀則為批發與零售業，孫偉真指出，對照經濟部數據，去年12月零售業營業額為4030億元，年增9.4%，批發業營業額則為1.05兆元，較前年同期的1.11兆元衰退5.6%，主因外需疲軟及客戶調整庫存緣故，使機械器具批發業營業額年減6.4%；另因市場需求緊縮，造成建材批發業營業額年減10.7%，導致整體批發業者對景氣前景看淡。

至於半導體產業受訪者則預估，今年第一季的除新增訂單量外，其餘5項參數的樂觀指數均為近9個季度以來最低。作為出口主力的製造業者受外需市場緊縮影甚深，未來台灣企業景氣動向仍待終端需求回穩方能逐漸明朗。

孫偉真總結，風險在產業和大環境不斷變化，在後疫情時期維持、發展和繁榮的關鍵，是利用數據將風險轉化為機會，建議建議台灣企業採取3大作為因應。

第一，積極監控供應鏈裡的合作夥伴，以系統化的方式管理財務與法遵風險；第二，保持綜合的全球視野，全面評估跨境風險，並能夠及時抓住擴展機會；第三面對快速變化的市場變局，積極增加企業自身在全球市場的能見度，維持在快速不斷的市場變化中的動能。