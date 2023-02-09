民間企業個資外洩頻傳 政院：加速研議獨立監督機制

民間企業近期多次出現個資外洩疑慮，對此，行政院今（9）日指出，行政院長陳建仁已指示三位政委，延續資安處理平台去研議未來是否要成立獨立監督機制，至於上路時間仍待討論，時間點上會加快。

陳宗彥表示，行政院副院長鄭文燦已經召集政委跟部會討論，擬定出短中長期作法。首先，是維持「行政院國家資通安全會報」、「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」，雙管會議機制繼續維持。但資安會報會視情況把個人資安保護的議題，納入資安會報討論。

其次，會中也提出資安保護的短期強化方案，後續也會提報到聯繫會議。國發會也將依新機制制定行政院及所屬各機關落實個人資料保護聯繫的作業要點，於適當情況，例如外洩案已涉及刑案，主管機關在做行政檢查的時候可以洽刑事局、調查局協助。 各部會將配合修正安全維護辦法。

至於目前短期施作方式，陳宗彥說，目前要求各機關如果發生重大矚目事件，要立即通報，要讓個資行政檢查小組偕同數位部資通安全研究院，三日內進行行政檢查，十日內完成檢查報告，兩周內提報到政委主持的中央會議；而在作業業點修訂前發生的，像是iRent、格上租車、華航等案件，要加速處理。目前iRent交通部已經依照個資法處罰20萬元，其他也請交通部加速處理。

對於未來是否要有審議跟監督機制，陳建仁已指示政務委員羅秉成、龔明鑫、吳政忠處理，因為他們過去有資安處理平台，將延續這個平台，研議未來成立獨立監督機制，這塊在憲法法庭上有所宣判跟其必要性，另外在國家人權行動計劃也有提到，因此陳建仁提到要加速研議獨立監督機制。

不過，陳宗彥也說，獨立審議的機制面向很廣，故還需要等三位政委的平台討論過後，如何展現獨立性、化解社會疑慮，這大方向會往這邊來走。