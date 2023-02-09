老闆發薪不要拖！勞動部訂指導原則 百人企業最晚次月5日發給

老闆注意，勿再延遲發薪。勞動部今發布「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，規範勞雇雙方約定工資給付日合理範圍。最終目標是2026年前，100人以上的事業單位應就工資計算周期屆滿5天內給付工資，99人以下的事業單位則須於7天內給付。此外，若發薪日遇到假日，雇主可提前發放，最遲應在原約定發薪日發給，不得逕自延後給付。

勞動部條平司司長黃維琛表示，相關規定，工資計算周期應予固定，且計算周期不宜過長，雇主既已受領勞工提供勞務，就應盡速結算並給付工資，勞雇雙方約定的工資計算周期也不應超過一個月。

他指出，勞動部過去曾接獲民眾陳情雇主太晚發薪水，影響勞工維持生活所需，比如工資計算的周期是每月1日至月底，卻遲至次月20日或25日才發薪水，勞動部因此邀集地方主管機關、專家學者及工商團體開會討論，訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」。

據指導原則規範，勞雇雙方約定工資給付次數，不得低於每一個月給付1次。地方主管機關並應依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日，2023年底目標是250人以上的事業單位在工資計算周期屆滿後10日內給付工資，到了2026年底，最終目標是100人以上的事業單位應於工資計算周期屆滿後5日內給付工資、99人以下之事業單位7日內給付工資。

加班費部份，如果沒有另約定給付日，指導原則規定應於最近的工資給付日或併同當月份工資發給加班費；若另有約定工資給付日或工資計算周期者，仍不得低於每一個月給付1次，最晚也應於計算周期屆滿後15日內給付。

此外，如果發薪日遇到假日，黃維琛說，如果是採金融機構轉帳方式給付工資者，可提前辦理預約撥薪作業，假日仍可如期入帳，如果採現金發薪，也可提前發放，如未能提前發薪，最晚也應該在原約定工資給付日發給，雇主不得逕自延後給付。

黃維琛說，本指導原則並非法令的強制規定，並未訂立罰則，是給予4年緩衝期，依事業單位規模訂立不同推進目標，讓事業單位有配合調整薪資作業流程及財務狀況空間；4年後將視執行狀況，再研議是否法制化。