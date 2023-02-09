消費者物價指數CPI年增率趨緩…卻不該高興？ 薪資低成長、物價高時代已來臨！

【撰文・玩股小博士】

直接引用行政院主計處統計的2022年12月數據供你參考，應該就不用多說什麼了，小白菜漲 52.74％、國外旅遊團費漲 25.64％、鮭魚漲 23.79％、雞蛋漲 21.99％...

2022年末，各國惡化的通膨逐漸趨緩，美國為首的FED終於放緩升息腳步，也讓各國股市開始觸底反彈，但如果要回頭我們生活中來看，這年增率趨緩並不代表我們購買的東西變便宜啊，而是「穩定變貴」中，各國央行持續大印鈔票真的加速通膨惡化嗎？利用升息或回收債券的手段能降低通膨嗎？對我們是否會產生什麼影響？這是接下來要討論的重點。

過去各國央行維持的年化通膨率2%已失控許久

首先要提到的一個觀念是，各國政府及央行在近代開始把CPI年增率控制在2%的目標，原因是想維持物價上漲來穩定經濟活動成長，但太高又會導致景氣大蕭條，所以經過統計及經濟學家研究知道，並由紐西蘭在1990年率先以每年CPI年增率在2%作為設定，果然也讓物價未來數十年至今的物價、景氣維持在一定範圍內，但這件事確定疫情後出現大變化。

拉開近十年的消費者物價指數年增率來看，以新冠疫情發生的2020年作為一個分水嶺，2013年到2020年來看，台灣確實控制得非常好，並未超過2%，另外像是美國、歐元區、日本等國家也能長期控制在2%範圍內。但是2020年因為全球鎖國政策導致經濟停擺，台灣的CPI年增率掉到負值的「-0.23%」，美國則掉到1.2%，歐元區是0.3%，日本全年出現掛蛋「0」的表現，這當然對各國經濟發展不妙了，當物價停滯加上經濟停擺，造成「通縮」會造成國家無法運作並衰退。所以當時無論什麼市場都陷入衰退或停滯，於是各國政府決定開始降息、大撒鈔票救經濟，美國FED甚至直接將基準利率歸零，一瞬間熱錢湧入市場，舉債成本也變得更加容易且低廉，也造成當年的股債雙漲的現象，但這是正常的嗎？其實隔年馬上就出現了副作用。

2021年開始，台灣全年CPI年增率升至1.96%，雖然很開心，但12月份單月CPI年增率已經衝上2.63%，至於美國同樣出現暴衝，全年CPI年增率4.7%、歐元區全年CPI年增率2.6%，紛紛突破2%的防線。而日本則是維持通縮政策，2021年CPI年增率全年居然轉為負數的「-0.2%」，這也代表日本受到疫情影響更加嚴重，政府也維持低通膨避免經濟失控。

接著到了2022年呢？熱錢進入市場超過一年多，副作用也出現了，那就是通膨開始加速惡化，2%通膨年增率再也不復見，其實這個問題早在2021年底就浮現。2022年全年CPI年增率，台灣2.95%、美國8.1%、歐元區8.3%、日本也失守衝上2.4%，每月的年增率也不斷爆衝，台灣在六月出現3.59%，美國六月出現9.1%，歐元區則在十月出現10.6%，日本更是衝上3.8%，通膨全面失控紛紛創下數十年的新高，這導致各國政府迅速啟動升息策略，接下來就是大家都知道的，2022年美國瘋狂升息吸引全球資金回流，讓各國出現股債市場雙殺。來到2022年的年末，台灣、美國及歐元區的CPI開始降溫，而日本受到政策影響而維持高通膨，當升息角度趨緩，股市也紛紛開始回血上漲。

再從台灣逐月CPI年增率來觀察，2020年（109年）1月為1.86%，接著2020年全年出現負數，2021年上半年則開始爆衝超越2020年初的1.86%，並依舉突破2%大關，再看到核心CPI年增率（紅色虛線），這是將食物類、能源類的權重扣掉，避免短期性或季節性的事件影響物價走勢，2022年的CPI年增率在下半年開始往下修正，甚至降至2021年末的高點，但核心CPI仍在2021年以上，這表示通膨的後座力非常強勁，從食物、能源上漲，並陸續蔓延至各種民生物資的漲價了。

消費者物價指數及薪資成長幅度對比

我們再把消費者物價指數拉出來看，從105年（2016年）的基準年觀察，行政院把當年的CPI指數設定成100，接下來的物價波動就會跟這個100做比較。看到最新公布的2022年，CPI指數來到107.4，對照2016年至今，整體物價就是不停的往上漲啊！這六年上漲幅度為7.4%。如果用每年指數的對照相比，其實就是我們熟悉的CPI年增率了，2022年確實出現大暴衝。

再來看看，幾個跟我們民生關聯性最高的項目，分別是食物、居住及教養三個類別，上圖可以看到2016年同樣用100作為基數，來到2022年之後，食物類衝上111.74，居住類衝上105.99，教養類則是103.48，大家每天都要吃東西，所以食物類不斷衝高，其實這項目影響是最大的，以全年年增率來看，2016年及2022年都出現5%以上的超高通膨，所以吃東西或外食越來越貴，這絕對不是幻覺。再來是居住類衝高，裡面包含房租、居家修繕、家庭用品及水電，同樣也不斷墊高。另外教養費用持續墊高，讀書學費同樣出現通膨，這三個項目都屬於每月固定開銷，因此通膨起來當然會讓大家相當有感。

看完通膨之後，接著來看看每人每月的平均月薪狀況，這邊拉的是工業及服務業，也就是整個受薪階級的平均薪資。2016年每個人平均月薪為39,213元，2021年則成長至43,209元，年增幅度為10.19%這看起來很高對吧？但如果再用每年的年增率去看，其實近六年僅有一年成長高於2%，其餘年份都低於2%，所以如果靠薪資收入成長，這長期肯定是落後給物價上漲的速度。

長期薪資結構已經進入低成長的趨勢

如果再把時間拉長一點，從1980年（民國69年）到2021年來看，國內平均薪資成長幅度的高峰期就在1981年到1990年之間，薪資從不到一萬的7,759元成長至兩萬元，在當時的時空背景就是台灣經濟正在起飛，加上股市怎麼炒怎麼漲的黃金年代。1990年後受到景氣反轉、股市大崩盤的影響，每月平均薪資成長幅度也開始需緩，一路從1991年的10%附近不斷下修，2004年更是趨近於零的成長，接下來的停滯性加薪更是一路維持到目前，2001年到目前為止都低於2%甚至還有好幾年都低於1%，大家別忘記一件事情，市場每年平均CPI年增率是2%，加上食品、房租、教育這種類型的物價通膨更容易超逾2%大關。

再來分享一個有趣的觀點，那就是有些長輩會說他的工作年代月薪才一、兩萬而已，還是可以過很好，現在的人領月薪有三萬多應該就會過更好。乍看之下沒問題，但其實這也忘記考量通膨因素，上面這個表格換算就很清楚了，1970年拿10,000元要買的東西，到了2022年底則必須再多拿12,073元出來才能買得起，這漲幅等於是增加了120.73%，實質購買力整整差了一倍以上，所以現在的人月薪三萬元會更好？其實還原物價的實質購買力也才等於1970年的13,591元，加上房價也從過去漲到現在不知道哪去了，並沒有比較好過。

薪資低成長、物價高通膨的時代已經來臨！

總結一下，1990年代以前的人們，其實靠著工作就能克服物價通膨，但後面幾年開始，隨著景氣衰退也減緩了經濟面及市場加薪幅度。2000年以後想靠工作收入想過活更是困難，畢竟通膨成長的速度並未減緩，甚至還受到市場大幅撒鈔而加速通膨惡化，反過來說，薪資也會出現停滯，原因也很簡單，當公司行號的營運成本受到通膨侵蝕，自然也很難給員工持續成長的薪資，甚至出現低薪也是常態。所以在這個高通膨成長、低成長薪資的時代，除非你的工作是每年固定都能加薪，而且能每年都高於平均通膨2%甚至更高，這樣才能對抗偶爾出現的通膨加劇，否則還是要增加多一些的本業外收入，例如兼職或投資，創造更高的投資報酬率才有機會追上物價通膨的速度。

所以看到通膨趨緩可別開心太早，因為政府為了不讓經濟陷入衰退，也會控制在每年CPI指數穩定年增的節奏，這代表近幾年高物價不太可能回去了，未來物價只會更高或是維持目前的高檔而已，假如你的薪資水準已經跟不上高物價，那麼就得好好思考接下來的投資佈局了。

最後提醒一個重點，那就是CPI年增率只是一個平均值而已，個別項目上漲幅度高的你更要注意！我直接引用行政院主計處統計的2022年12月數據供你參考，應該就不用多說什麼了：小白菜漲 52.74％、國外旅遊團費漲 25.64％、鮭魚漲 23.79％、雞蛋漲 21.99％、旅館住宿費漲 15.17％、沙拉油及調理油漲 14.32％、中式早點(如燒餅、飯糰)漲 9.89％、西式早點(如漢堡、三明治)漲 8.92％、糕餅點心漲 8.85％、麵包漲 8.33％、豬肉漲 7.34％、鮮奶漲 6.19％、中式麵食(如炒麵、小籠包)漲 6.16％、中式米食(如便當、滷肉飯)漲 5.87％、衛生紙、面紙及紙巾漲5.49％、95 無鉛汽油漲 5.43％等。

看到這些民生物資飆成這樣，你還會覺得通膨降低值得高興嗎？其實就只是物價上漲速度變慢罷了，而高物價是回不去了。但如果以投資角度而言，其實高通膨的時代就是最好投資的時代，因為投資商品通常能跟著通膨走。

◎本文內容已獲玩股網授權，未經同意禁止取用轉載；原文請點此。