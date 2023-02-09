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響應政府募款賑濟土耳其 捐款免收跨行交易手續費

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，為協助該國救災及重建，行政院責成衛福部即日起開放接受民眾愛心捐款，以援助土耳其震災；衛福部於2月7日公布捐款專戶，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際共同協力援助土耳其救災與照護災民。

經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為響應政府募款賑濟救災，免收土耳其賑災專戶捐款跨行交易手續費，期間追溯自本年2月7日起，至衛福部公告屆期為止。

凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳(亦含網路銀行及行動銀行)等方式以新臺幣捐款至衛福部公告土耳其賑災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，以及於追溯期間已先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還客戶帳戶。

捐款 土耳其 衛福部

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