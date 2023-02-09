iRent洩露個資 公路總局開罰20萬元

交通部公路總局今（9）日表示，和雲行動服務股份有限公司（iRent )發生用戶個資外洩一事，經公路總局於2月4日派員至該公司進行稽查，確認該公司未依「個人資料保護法」與「汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」採行適當之安全措施致個人資料洩漏，又未訂定完整個人資料檔案安全維護計畫，且因該公司屆期仍未改正，發生外洩風險之個資筆數達40萬筆，情節重大，已明確違反個人資料保護法第27條第1項及第2項規定，所以依個人資料保護法第48條第4款規定處最高罰鍰新台幣20萬元。

公路總局說，已要求業者落實個人資料保護法相關規定，並於2月28日前提送完整改正佐證資料，倘後續查有違反個人資料保護法情事，將按次處以罰鍰。公路總局將持續督促汽車運輸業者落實用戶個資維護及企業社會責任，以保障消費者權益。