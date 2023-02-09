強強聯手！ESG永續也在瘋「跨界合作」 頂尖企業轉型策略一次看

在應對ESG議題方面，有越來越多企業以永續供應鏈為主要發展目標，更重視產品生命周期對環境和社會的影響，不過由於過去幾乎沒有ESG管理的戰略單位，企業大多會面臨減碳的方法有哪些？該由誰來執行等難題。



為了共同實現永續經濟發展目標，同業或異業得採取相互合作、截長補短，共同將ESG結合到商業策略中，制定出最適合自己的永續發展策略。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出近兩年（2020/12/23~2022/12/22）各大家企業之間攜手合作的案例，一起來看如何落實環境保護、資源永續，成為實踐循環經濟的最佳典範？



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

一、中鋼公司x工研院

中鋼和工研院合作投資2億打造全台灣首座「鋼化聯產」先導工場，這座工場是鋼鐵業在淨零排放中的重要一步。中鋼透過生產過程產生的高爐氣和轉爐氣等副產燃氣取出一氧化碳、二氧化碳，尤其轉爐氣一氧化碳比例高達61%，若能將碳完整捕捉下來，就可大量減少碳排。

因此「鋼化聯產」就是利用工研院碳捕捉再利用技術，把中鋼製程中的二氧化碳氣體捕捉下來，再轉化成甲醇、甲烷等綠色化學品，成為下游化工廠低碳化學品的基礎原料。如此一來，便能創造三大效益：

1、中鋼副產氣可提供具成本競爭力的一氧化碳、二氧化碳及產業低碳化機會。

2、周圍有中油與下游石化廠，具上下游碳資源整合地利。

3、中鋼多年來已與十幾家廠商共建區域能資源整合，培養良好默契，也存在既有管架，皆成為鋼化聯產推動利基。



image source：中鋼公司

「鋼化聯產」目標年減碳量290萬噸

接下來鋼化聯產將以三階段推進，第一階段為建立「實驗室及先導工場」，結合工研院技術進行合成化學品的應用技術研發及驗證；第二階段將攜手化工業夥伴建起可實際商業化生產化學品的「示範工場」，期盼每年可以達到實質降減排碳24萬公噸；第三階段，期望在國家減碳策略的推進下，共同來促成「新材料循環產業園區」，攜手各業夥伴建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。

▲中鋼和工研院合作打造全台灣首座「鋼化聯產」先導工場。

image source：工研院

二、微軟x緯穎

「資料中心」24小時全天候運作，提供電源給伺服器和儲存設備，且為了讓室內保持接近恆溫，避免機器過熱造成故障和當機，所以需要長時間開空調。資料中心每年消耗龐大能源，也造成大量碳排放，是接近晶圓廠的驚人「吃電怪獸」 。

微軟在世界各地擁有超過200座資料中心，計畫未來每年將新增50~100座資料中心。為了回應各國的環保要求，降低資料中心的碳排放，微軟與台灣資料中心解決方案供應商緯穎，運用其兩相浸沒式冷卻（Two-Phase Immersion Cooling）技術，在美國華盛頓建立了全球首座液冷資料中心。

原先資料中心有多達40％的能源都用在處理冷卻伺服器運轉產生的高熱上。兩相浸沒式冷卻技術可帶走伺服器運轉產生的高熱，節省資料中心90％的冷卻耗能，這樣的設計，可讓雲端資料中心擁有更好的電力使用效率（Power Usage Effectiveness, PUE） ，以更高的運算密度提供服務，同時也兼顧減碳環保。

▲微軟運用緯穎「兩相浸沒式冷卻技術」在美國華盛頓建立了全球首座液冷資料中心。

image source：緯穎

三、富邦金x博威運動科技公司

2021年富邦金就提出「Run For Green」ESG倡議計畫，贊助台北馬拉松、田中馬拉松、萬金石馬拉松以及高雄富邦馬拉松等四大馬拉松賽事，跑者每累積40公里，富邦就為地球種一棵樹，從金融及非金融兩大面向發揮影響力，推動企業及運動賽事綠色轉型，透過賽事宣傳與大眾傳達減碳降排的永續目標。

於是富邦金與擁有全台近8成路跑賽事成績的博威運動科技公司合作，一起設計植樹網頁，跑者可以透過數位平台認養一棵樹木，可自選種樹的地區、樹種，還能為樹命名，登入系統還能看到自己種下的樹木成長狀況。

此外，富邦也以贊助商的身分，協助賽事舉辦的過程也能達到減碳目的，像是跑衣使用環保材質、減少一次性耗材使用、提供素食餐點，重複利用廢棄磁材料再製成帆布杯套等。富邦金期望在5年內種下10萬棵樹，預估可減碳近4,000公噸。截至2022年8月，富邦金已經種下6萬棵樹，並有近2萬名跑者獲得領樹資格，近3,300名跑者認養植樹。

▲富邦金與博威運動科技公司合作一起設計植樹網頁。

image source：Run For Green

四、友達x台灣人壽x富邦人壽

面板大廠友達近年積極跨足太陽能事業， 2017年與富邦人壽、台灣人壽等壽險業者合資30億元共同於成立「星耀能源」，2019年更擴大增資約50億元。

星耀能源主要專注在投資台灣太陽能電廠，友達以自身豐富的工程經驗搭配壽險業大量且穩定資金，共同打造永續經營的綠電平台。像是星耀能源響應「屏東縣政府地層下陷區光電專案計畫」，除在枋寮鄉建置161KV升壓站，提供饋線與其他光電業者共用，建置容量達60MW。

截至目前，星耀能源在全台建置多元型態案場，包括滯洪池一地兩用的水面型電廠、工業廠房之屋頂型電廠及地面型等不同類型的太陽光電廠，2023年太陽能電廠併網容量將挑戰500MW。

▲台南公有滯洪池綠電共生

image source：星耀能源