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官方出兩招 救建商金流

經濟日報／ 記者葉卉軒廖珮君／台北報導
圖／經濟日報提供
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建商獲土地融資須限期18個月內動工，小建商哀號快活不下去。建商心聲政府聽到了，國發會昨（8）日宣布，凡受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，以致影響動工時程，可不受限期18個月動工之限；銀行融資也要兼顧非六都建案。兩項鬆綁可望為建商打開金流。

國發會主委龔明鑫昨日召開跨部會會議，邀集內政部、央行、財政部、金管會、銀行公會等單位，就「健全房地產市場行動方案」各項措施推動情形進行討論。

針對建商獲土地融資限18個月動工一事，會後結論指出，金融機構應依其授信內規及建案規模等情形，個案核實評估借款人預計動工實際所需時間，除有不可歸責借款人因素外，最長以18個月為原則。

而「不可歸責借款人因素」包括，受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，以致影響動工時程；或因建案特性不同，以致影響公務機關審照時程較長者，可不受18個月內動工之限。外界解讀，史上最嚴土融管制有一絲鬆綁了。

此外，針對建商反映非六都建案很難獲得融資一事，金管會表示，針對非都會區建案資金取得，將促請各金融機構於執行《銀行法》第72條之2不動產貸款總額控管規劃時，應注意區域的適度均衡發展，並依企業往來情形合理評估，妥善調配各區域間放款額度；也請銀行公會配合向其會員加強宣導，金管會也將於相關會議持續與銀行溝通。

近日，多家小建商陷公股銀行借不到錢、民營銀行拒貸困境，加上央行調高存準率，而爆出巨大資金缺口，面臨史上最大籌資難關致瀕臨倒閉，若無奧援，下半年恐掀爛尾樓潮。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，這兩大鬆綁措施是為了「救建商」，避免建商遭受打炒房後，又面臨被抽銀根，衍生系統性風險的措施。

建商 建案 金管會

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