信大中華區副主席陶冬：經濟最壞時刻已過

經濟日報／ 記者葉文義／台北報導

瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬昨（8）日表示，全球經濟最壞時刻已過，主因幾個「不確定性」減弱，包括：第一中國大陸抗疫政策帶來的經濟下滑和產業鏈干擾減弱，第二是能源價格帶來的歐洲能源危機減弱，第三是通膨帶來全球貨幣政策緊縮減弱。

他說，這三件事雖然還沒完全結束，但似乎最壞的情況都沒有出現。不確定性減弱而非確定性有很大基本面改善，這是2023年全球經濟主要特點。

陶冬昨日出席瑞信2023年上半年台北財富管理市場展望研討會期間，接受本報獨家專訪時表示，全球經濟還是會有各種各樣的調整，尤其下半年美國經濟下滑速度可能會比想像中快；能源帶來的通貨膨脹拉高官方通膨數據後，接下來「惰性通脹」的下滑會非常慢，也就是通膨高峰期雖已過，但要把物價壓到政策水準仍是一件難度極大的事。

目前市場普遍認為美國今年經濟不會陷入衰退，軟著陸可能性較大。陶冬指出，他個人看法也是如此，就是美國衰退並非必然，但又沒那麼有信心。「成也蕭何、敗也蕭何，一切取決於美國消費市場。」

陶冬解釋，美國去年經濟非常好，經濟學家講是Resilience（經濟韌性），但是這個Resilience實際是建築在消費熾熱上。消費為何這麼好？第一是疫情期間發了總共5兆美元救急支票，還有1兆美元還沒花掉；第二是美國房價漲很多，債務占GDP比或家庭資產負債表是近30年來最好，這個是去年美國經濟好的主因。

「美國去年第4季GDP增長2.9%，但其中1.5%來自庫存，也就是說賣不出去的貨變成GDP。如果去掉1.5個百分點，只有1.4%。」

對於中國大陸經濟現況，陶冬指出，由於抗疫政策改變出現消費反彈，但目前見到的只是反彈而不是反轉。

美國經濟 陶冬

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