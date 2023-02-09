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限期動工鬆綁 建商不領情
建商買地原須18個月內動工條款，政府將有條件放寬，若有「不可歸責」因素時，則不受此限。但台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏昨（8）日對鬆綁依然表達不滿意，他認為，18個月內動工限制沒有刪除，僅增訂但書條款只是多此一舉。
陳勝宏說，缺工問題一直都在，疫情也不是一天兩天的事，就算「放寬」了，現在市場死水一片，沒有辦法將案子盤出去的中小型建商，一樣會倒閉。
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全則認為，在政府高度監管之下，銀行端對「不可歸責」因素的認定，恐怕會產生疑慮。
國發會昨天邀集跨部會召開「健全房地產市場行動方案」，會中針對購地貸款信用管制規定再次說明，其中，金融機構應依其授信內規及建案規模等情形，個案覈實評估借款人預計動工實際所需時間，除有不可歸責借款人因素外，最長以18個月為原則。
陳勝宏指出，限制18個月內動工條款，本來就是難度極高的事，主要是申請建照等流程相當耗時，若再涉及都市計畫變更、都市設計審議、環境影響評估等事項，時間更是冗長，18個月內要動工，相當不容易，這種不合理的事，現在說因為疫情、缺工可以放寬，此舉「簡直是脫褲子放屁」。
陳勝宏直言，政府打炒房就是要打擊不動產產業，建議似乎也無用，不少中小型建商已經扛不住，案子難以盤出去，預計後續頻頻發生爛尾事件也不意外，一旦營建業被打垮，政府再來拯救，花費的時間成本更大，最後受害最深的也會是消費者。
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