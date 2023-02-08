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金仁寶新總部動土 許勝雄：景氣外冷內溫布局全球

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

仁寶集團總部在北投士林科技園區的新建工程，於2022年1月與北市府正式簽約完成，在相關建管程序完備後，今天正式開工動土，預計2026年底完工。

今天上午金仁寶集團舉行總部新建工程開工動土祈福典禮，副總統賴清德親臨祝賀，並由金仁寶集團董事長許勝雄、台北市長蔣萬安、達欣工程公司董事長王人正等人共同執鏟。

許勝雄表示，當初選擇北投士林科技園區作為未來營運總部，即是看中北士科深具優勢的地利區位，除周邊的優質生活圈，更擁有密集的醫學資源與多所高等學府，將帶來堅實的產學資源與人才供給。

金仁寶集團總部作為北士科最大基地與主要入口門戶之開發案，集團預計投資逾300億元，興建地上55層、地下4層，總高266公尺的總部大樓，總計約78000坪，提供餐飲、零售、健身、醫療等相關生活所需用途，打造北士科完整且豐富的生活機能。負責興建的達欣工董座王人正說，「一定使命必達、全力以赴。」

許勝雄也說，新總部案投資300億，這是立足台灣、布局全球，除了營運總部以外，還會規劃餐飲、健身、超商甚至文化產業，像書店，都會引入這個地方，要打造一個生活概念。

談到今年市況，許勝雄說，今年經濟應該是「外冷內溫」，台灣跟全世界接軌，所以世界經濟上來、台灣就上來；政府應會對中小企業或服務業，提供金融、租稅等資源，而疫情趨緩後，國內消費也會回溫。

至於會不會放無薪假。他則說，目前台灣電子業還沒看到跡象，今年集團可望個位數成長，雖然面對不景氣，但是資本投資要持續擴充，主要是擴充中國大陸以外地區的產能。

仁寶 許勝雄

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