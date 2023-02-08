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合一生技榮獲標普全球永續年鑑最佳進步獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

合一生技（4743）今（8）日宣布，入選國際永續評比機構-標普全球（S&P Global）「2023永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2023）及全球製藥業唯一獲得「最佳進步獎(Industry Mover)」殊榮，為台灣生技新藥企業首度入選該項國際公認的永續年鑑，展現合一生技在落實公司治理、維護永續環境及促進社會共融的ESG努力受到國際肯定。

標普全球每年彙整全球企業永續評估結果（Corporate Sustainability Assessment, CSA），發布永續年鑑表彰各產業ESG績效最佳的公司。2023年永續年鑑涵蓋全球61個產業、超過7,800家企業，各產業Top 15％且總分達標的企業才得以入選永續年鑑。以製藥業而言，全球僅有17家企業入選永續年鑑，合一生技是唯一入選的台灣生技新藥企業。 「最佳進步獎」則是頒給各產業永續表現進步幅度最大的公司，合一從全球製藥業中脫穎而出唯一獲此殊榮。

依據評鑑報告，合一在公司治理及經濟、環境及社會三大面向都名列前茅。在受評的26個子項目中，共有12項排名前5%，其中產品品質管理及責任營銷獲得滿分；創新管理、供應鏈管理及職業健康與安全三項排名全球製藥業前3%，成績亮眼。

合一長期推動友善職場落實性別平權，亦獲得國際認可，入選2022-2023彭博性別平等指數，是台灣唯一連續兩年入選的生技新藥企業。除國際肯定外，合一生技也獲得證交所「第八屆公司治理評鑑」上櫃組前5%的最高榮耀，在「市值100 億元以上之非金融電子類」的上市櫃公司組榮獲最佳前10%。

合一生技以新藥研發為核心本業，秉持「科學、誠信、透明」的經營理念，開發全球創新藥物。糖尿病足潰瘍新藥「速必一」取得台灣藥證後，透過低收入戶補助辦法幫助病患及早治療。與國際顧問公司合作Early Access Program，期能及早於歐盟等未上市區域，提供患者治療的新選擇。也與醫學會合作拍攝公益衛教影片、建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，維護病患的用藥權益。面對氣候變遷，公司逐步推進低碳營運，2022年完成「速必一」產品碳足跡查證(ISO14067)及組織溫室氣體查證(ISO14064-1)，並逐步提升能源使用效率。未來規劃使用再生能源及透過碳移除專案，進一步減少碳排放。我們將持續開發世界級創新藥物，並將ESG與營運策略結合，善盡企業社會責任，維護永續環境，創造永續的共享價值。

生技 合一

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