政院明日將通過中小企業升級計畫 聚焦三面向

行政院會明（9）日預計將通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-推動產業及中小企業升級轉型」報告，據悉，將從「穩經營、留人力、助升級」三方向著手，協助中小企業度過景氣寒冬。

去年稅收超過預算數4500億元，疫後特別條例規劃以中央政府可運用的3800億元，挹注勞健保及台電，加強經濟及社會韌性，普發現金及預留財源；其中1000億元額度將投注在「加強韌性經濟方案」，重點對象之一為受疫情衝擊嚴重的中小企業。

有關特別條例及預算中對中小企業的幫助，規劃朝補貼或貸款進行，除了將延長紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，皆延長至2023年4月30日，協助企業解決短期資金不順；考量中小企業轉型量能較小，中小企業處也規劃提出協助中小企業轉型專案貸款。

據悉，經濟部所提的計畫中，將會同時協助製造業與商業服務業的中小企業導入碳足跡，進行智慧化、低碳化升級，製造業的部分包括包括組成專家輔導團進行碳排查、啟動「大帶小」方案，協助中小企業進行智慧化模組與低碳化；需要購置更新設備之補貼或啟動專案貸款；補助中小企業對員工辦訓；輔導臨登工廠完成環安、消防安全等工廠改善計畫；商業服務業部分，希望以特色街區與市集品牌化，形成綠色商圈，推動無紙化營運等，預算費用將全部以疫後條例來支應。

不過細節的各產業類別及對應額度上限，仍待9日行政院會上拍板後公布。