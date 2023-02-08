快訊

慘！土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多地震

網憂台灣發生9級強震？ 專業人士：土耳其地震僅等同台灣震度5強

國中生研究罕病科展摘銅遭疑代筆 他親曝動機萬人朝聖跪了：唐鳳2.0

政院明日將通過中小企業升級計畫 聚焦三面向

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會明（9）日預計將通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-推動產業及中小企業升級轉型」報告，據悉，將從「穩經營、留人力、助升級」三方向著手，協助中小企業度過景氣寒冬。

去年稅收超過預算數4500億元，疫後特別條例規劃以中央政府可運用的3800億元，挹注勞健保及台電，加強經濟及社會韌性，普發現金及預留財源；其中1000億元額度將投注在「加強韌性經濟方案」，重點對象之一為受疫情衝擊嚴重的中小企業。

有關特別條例及預算中對中小企業的幫助，規劃朝補貼或貸款進行，除了將延長紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，皆延長至2023年4月30日，協助企業解決短期資金不順；考量中小企業轉型量能較小，中小企業處也規劃提出協助中小企業轉型專案貸款。

據悉，經濟部所提的計畫中，將會同時協助製造業與商業服務業的中小企業導入碳足跡，進行智慧化、低碳化升級，製造業的部分包括包括組成專家輔導團進行碳排查、啟動「大帶小」方案，協助中小企業進行智慧化模組與低碳化；需要購置更新設備之補貼或啟動專案貸款；補助中小企業對員工辦訓；輔導臨登工廠完成環安、消防安全等工廠改善計畫；商業服務業部分，希望以特色街區與市集品牌化，形成綠色商圈，推動無紙化營運等，預算費用將全部以疫後條例來支應。

不過細節的各產業類別及對應額度上限，仍待9日行政院會上拍板後公布。

製造業

延伸閱讀

屏東農科聯發生技斥資1億擴建新廠 推動智慧農業再升級

限量10組！Manhart Range Rover Sport SV 650升級套件

中油鈦酸鋰材料試量產工場上梁 李順欽：落實轉型減碳

碗公的多重宇宙！Suzuki Swace新增全數位儀表和中控螢幕 油電動力再升級

相關新聞

中國大陸稅務新環境 台商3步驟留意美國海關首次銷售原則

於中國大陸的台商經常利用境外免稅天堂進行海外轉單交易，並安排大陸子公司虧損或微利，交易利潤保留在境外免稅天堂，再運用美國...

央行升息效應！國庫短期籌資成本 14年來最貴

受到中央銀行啟動升息循環影響，今（8）日登場標售的182天期國庫券，得標利率漲至1.042%，創下2008年12月以來、...

遭外界質疑台灣5G普及率落後 NCC指要考量1條件：相較之下毫不遜色

外界質疑台灣5G服務普及率落後，NCC表示，根據全球行動通訊系統協會（GSMA）去年底資料，韓國5G普及率53%，日本4...

金仁寶新總部動土 許勝雄：景氣外冷內溫布局全球

金仁寶集團總部在北投士林科技園區的新建工程，於2022年1月與北市府正式簽約完成，在相關建管程序完備後，今天正式開工動土...

中油興建鈦酸鋰負極材料試量產工場 研究成果商業化

中油近年來積極推動電池材料研發，今(8)日於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰(LTO)材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典...

中油LTO負極材料試量產工場今上樑 預計年底運轉

台灣中油近年積極推動電池材料研發，今（8）日於高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦