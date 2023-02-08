元太1月營收25.78億元 月減17.4% 年增9.8%

元太（8069）今（8）日公今年元月合併營收25.78億元，月減17.4%，年增9.8%。同時，元太首度入選2023標普全球永續年鑑，獲評前10%企業並獲得最佳進步奬肯定。

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今天宣布，在國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）公布《2023永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）》中，元太科技除首度在電子、設備及零組件產業（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）獲評為前10%企業，同時因較前一年評分進步幅度最大，亦榮獲最佳進步奬。

永續年鑑是針對全球61個產業、7800多家大型企業進行永續發展績效評比，並根據企業永續評估（Corporate Sustainability Assessment, CSA）成績挑選出700多家領先企業。依企業在其產業領域成績，評定為Top 1%、Top 5%、Top 10%，及最佳進步獎（Industry Mover）。

元太科技積極實踐「獲利與永續齊步並進」的經營理念，致力推動以其獨有的P、E、S、G（產品、環境、社會、治理）架構，實踐RE1002030及Net Zero 2040的永續目標。元太科技董事長李政昊表示：「我們非常榮幸在入選『道瓊永續世界指數 (DJSI- World)』成分股與『道瓊永續新興市場指數 (DJSI- Emerging Markets) 』成分股之後，繼續與全球永續績效優異的企業共同列入標普全球永續年鑑2023，肯定元太科技於ESG績效的持續努力。」

元太科技在標準普爾全球企業永續評比(S&P Global Corporate Sustainability Assessment）成績優異，於24個評選面向中，除「政策影響力」、「環境報告」及「社會報告」取得滿分，「風險及危機管理」、「行為準則」、「環境政策與管理系統」、「勞工實務指標」、「職場健康安全與衛生」及「隱私權保護」等面向，亦居電子、設備及零組件產業領導地位。

為落實RE1002030及Net Zero 2040兩大永續目標，元太科技積極導入再生能源使用，並透過公司從內部做起，提升能源使用效率與降低產品製造耗能。元太全球營運與銷售據點已於2022年12月達到使用20%再生能源的RE20目標，其中，位於美國Billerica、Fremont與South Hadley的廠辦、日本東京與韓國首爾的業務辦公室，則已達成100%使用再生能源的RE100目標。

同時，元太也積極從產品設計、生產製造流程進行減碳改善，並實行產品碳足跡盤查，依此提供客戶電子紙產品碳足跡框架，進行低碳的電子紙終端產品設計與開發。根據富時羅素（FTSE Russell）最新公布的綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別－資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太科技營業收入之99.98%為綠色營收（Green Revenue），顯示電子紙具備高度環境友善綠色效益。

過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算，在過去7年間，全球已安裝約6億個，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。

若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，LCD廣告牌與電子紙廣告牌所使用的電力消耗相比，LCD廣告牌二氧化碳排放量是電子紙的1萬2千倍的。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，紙張的二氧化碳排放量則是電子紙的6萬倍。