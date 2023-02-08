台積電2奈米廠利多！中科二期擴建環評過關

攸關台積電2奈米廠的中科二期擴建，今（8）日通過環評大會審查，預估產值達5,014億元，將提供4,500人就業機會。

中科二期擴建希望引進半導體產業，維持我國半導體全球領先地位，據了解，台積電2奈米廠將進駐，此案受到高度關注，歷經三次專案小組審查後，去年底通過環評初審，今日再於環評大會闖關成功，順利通過環評最後一關。

根據國科會中科管理局資料，中科二期擴建開發面積從原本94.62公頃，縮減至89.75公頃，但綠地面積「不打折」，維持原本的12.99公頃。

用水量方面，原本規畫為10萬CMD（噸／每日），隨著面積縮減，略降至95,565CMD，並承諾除民生用水外，終期100%再生水，全區用水回收率84%，並自設再生水處理設施，終期可產製2萬CMD再生水。

用電方面，原規畫總用電量975MW（百萬瓦），也調降至925MW，並承諾進駐半導體廠商每年取得25%再生能源，2050年使用100%再生能源。

不過環保團體對於遽增的用水用電表達疑慮，更認為溫室氣體抵換規畫應更加明確，且不能僅抵換十年，應每年都要抵換，否則「護國神山」恐成「誤國神山」。

中科管理局表示，此次環評承諾祭出高規格，未來隨綠電占比增加後，碳排也會下降。

經過討論後，環委同意通過此開發案，並建議國科會協調經濟部建立事業廢棄物處理處置的互相備援機制。