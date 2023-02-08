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惠譽：中國大陸今年經濟增長預測由4.1%上調至5%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
惠譽對中國2023年的經濟增長預測高於原先預期，惠譽提供
惠譽對中國2023年的經濟增長預測高於原先預期，惠譽提供

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings），今出具一份表示，修改原先對中國大陸2023年經濟增長的預測，由之前的4.1%上調為5.0%。惠譽研究團隊認為，此反映出，在中國大陸當局撤離後消費和活動復甦速度比原先預期的還要快。

惠譽團隊指出，在中國大陸2022年實施的疫情動態清零政策立場看，根據根據衛生官員的公開交流和流動性趨勢的改善，當局改變方法後出現的Covid-19感染大潮似乎正在消退。

然而，許多高頻指標仍低於大流行前的標準，但最近連續反彈。例如，服務業 PMI從2022年12月的41.6躍升至2023年1月的54.4。Covid 衝擊的迅速反彈意味著1H23的活動將比惠譽原先預期的更為強勁。「去年第四季的實際GDP增長也高於我們在2022年12月5日發布上次預測時的預期。」

惠譽表示，經濟復甦將主要由「消費帶動」，儘管預測上調，但預計2023年的經濟反彈力度將低於2021年，當時中國大陸經濟GDP增長8.4%。這在一定程度上反映了房地產市場的持續疲軟，儘管有增量政策支持，但幾乎沒有證據表明 2022年底銷售或房屋開工有所改善。

此外，惠譽更預計淨貿易將拖累2023年的GDP增長，因為中國大陸消費者出國旅遊的反彈將提振服務進口，而出口需求將受到美國和歐洲經濟放緩的抑制。政策支持增長的滯後效應可能不大。

2022 年銀行存款準備金率和政策利率僅兩次小幅下調。與此相一致的是，信貸增長依然乏力。在3月的全國人民代表大會召開之前，財政政策的方向仍不明朗，鑑於當局最近強調增長和穩定，惠譽預計今年不會出現大規模整合。

在惠譽合併基礎上，預測2023年預算赤字占GDP的7%左右，低於2022年估計的8%，這仍將遠高於大流行前的趨勢。惠譽團隊指出，穩定復甦仍將是近期的重點，但預計不會出現激進的宏觀政策寬鬆。

惠譽於2022年12月確認中國大陸的主權評級為「A+」，展望穩定。當時，惠譽表示，破壞經濟表現、並導致波動加劇的政策轉變恐再次發生，這可能導致評級下調壓力，以及持續的政府債務有上升的跡象。

惠譽

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