無薪假破1.5萬人 竹科一家半導體放無薪假

勞動部今（8）日公布最新減班休息（無薪假）統計。目前有2250家、1萬5092人實施無薪假，較上期減少98人，各業大致呈持平。但勞動部指出，受到全球不景氣衝擊，製造業無薪假有可能下期會呈增加走勢。

在三大科學園區方面，這期竹科新增一家半導業，通報五人實施無薪假，為期三個月，一個月實施六天。先前，今年1月初，中科一家工具機大廠通報236人實施無薪假，每月最多四天，為期三個月。三大科學區目前僅上述兩家業者通報實施無薪假。

統計顯示，目前製造業有264家、5,024人實施無薪假，較上期減少6家、52人。但，製造業四大業中，金屬機電業則有3,028人實施無薪假，較上周增加146人。資訊電子業、化學工業、民生工業則較上周減少。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期變動較大的為製造業，其中有一家工具機廠商通報120人，另外有部分工具機、電子零組件業者仍在與勞工協商中，不排除未來製造業無薪假可能會再增加人數；但也有停止實施的業者，主要有一家民生工業本期停止實施100人。

黃維琛指出，受全球景氣影響的仍是外銷型的製造業為主，也連帶波及相關的批發及零售業。製造業者表示目前長期前景未明，只能視短期接單情況來調整實施無薪假；他表示，目前通報實施無薪假仍還是個別廠商，後續會持續觀察。

至於內需型產業，黃維琛分析，目前支援服務業（旅行社）呈持平，團客量未恢復仍然是主要因素，連帶影響部分的旅宿業、境外航空公司及部分航勤，及小型的遊覽車公司等。