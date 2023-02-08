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TikTok安全政策更新 帳號處置系統、透明化推薦機制 打造安心創作環境

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

TikTok 的全球社群每天在平台上分享創意、互相交流並獲取新知，為了讓用戶都能自在地享受娛樂，我們謹守當責承諾、致力提供健康、安全的創作環境。隨著全球網路安全日（Safer Internet Day）的到來，我們盤點了 TikTok 近期推出的安全政策更新，分享 TikTok 如何打擊重複違規用戶，以及用戶如何透過透明化影片推薦機制及強化的安全內容分級，持續在 TikTok 上安心創作。

安全政策更新一：最新帳號處置系統，打擊重複違規用戶

根據統計，近九成重複違規用戶會重複使用同種功能，逾七成五用戶不斷違反同類別的政策。為解決此問題，TikTok 決定更新帳號處置系統以移除創作者社群內的重複違規用戶，為社群帶來更良好的使用體驗。

帳號處置系統更新後，若有特定用戶發佈違反《社群自律公約》的內容，我們將移除該影片並禁用帳號。如果該帳號因為濫用如評論、LIVE 等功能，或是違反如霸凌與騷擾政策而超越處置門檻，其帳號將被永久禁用。

處置門檻會依照違規對社群成員造成的威脅而定，舉例而言，相較分享低風險的垃圾訊息，違反仇恨意識形態將會設有更嚴格的門檻。若是嚴重違規行為，如宣揚暴力、兒童性虐待內容（CSAM）、真實暴力與血腥畫面，即便只是初犯，我們也會永久禁用該帳號。社群將在此系統上線時收到相關通知。

安全政策更新二：解密影片推薦機制，致力提升透明度

TikTok 依據多種用戶的使用偏好，如搜尋結果、用戶不感興趣的內容等指標來打造影片推薦機制。用戶只要「分享」影片，點擊「出現這部影片的原因」，就能輕鬆了解 TikTok 為何會推薦這部影片。用戶可能在推薦內容看到特定影片的原因包含：「曾有互動，如按讚、留言、分享、搜尋的內容」、「追蹤或推薦的帳號」、「近期在您所在區域發佈的內容」、「區域內的熱門內容」。

TikTok 透過多種方式提升平台透明度，除這項更新外，《社群自律公約》說明為何特定影片內容不會受到推薦，而在這之前推出的個人化內容工具、相關教育資源，皆是幫助社群理解推薦機制、探索創意內容的重要指引。

安全政策更新三：強化內容分級，守護用戶安全

TikTok 也致力打造更安全、適齡的內容，針對裸露、色情或露骨的情色內容建立嚴格限制，並與逾 4 萬名專家合作，打造與執行相關政策，持續建構相關技術，幫助 TikTok 大規模偵測、移除違規內容。

TikTok 持續建立與執行《社群自律公約》，限制性暗示、色情裸露、和成人內容被推薦給 13 至 17 歲的青少年用戶。TikTok 也於 2022 年引入「內容分級」功能，避免青少年用戶接觸成人內容。在過去的 30 天內，逾百萬違規內容已被下架，為青少年的使用樹立安全標竿。

過去一年內，TikTok 也不斷改良機器學習的模型，盼能強化偵測性剝削、性暗示等違規或處於模糊地帶的內容、透過快速且大規模的偵測移除相關內容。TikTok 未來將持續強化偵測違規邊緣內容的模型，為青少年用戶創造更符合年齡的使用環境。

TikTok 近期更於美國攜手性私密防禦組織 StopNCII.org，盼能阻止未經同意的私密影像散布，為受害者提供更多資源，並強化 TikTok 偵測違規內容的能力。

社群安全是 TikTok 的核心，我們希望所有用戶都能夠安全的使用 TikTok，並獲得正面的使用體驗。TikTok 也將持續完善相關政策，不斷邁向更安全的使用環境；我們也將持續分享在帳號管理上的努力和進展，致力為各式平台帳號帶來精準適切的管理。

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