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商總理事長許舒博：3月底將率團登陸盼解決問題

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

繼全國工業總會傳出4月下旬由理事長苗豐強率理監事出訪大陸後，全國商業總會理事長許舒博今（8）日表示，將在3月底率團至大陸拜訪多個單位，盼能解決食品流通業、農漁特產、金融等多項問題。

商總今日攜手僑委會和經濟部共同舉行第五屆「品牌金舶獎」甄選起跑記者會，由許舒博、僑委會副主委阮昭雄、商業司副司長蘇文玲共同主持。

許舒博表示，2023年全球經濟成長率放緩至1.7%，為近30年來第3低，僅高於發生全球衰退的2009年和2020年，前景似乎不明，但提升品牌力是開拓市場、占領市場以及永續經營的關鍵力量。

許舒博會後受訪表示，正在跟國台辦洽商，待兩會後人事布局穩定出訪大陸，時間預計3月底左右，將列四至五項主要議題跟中國大陸接洽，包含食品流通業、農漁特產品、文化旅遊、金融等。

許舒博表示，現在兩岸問題，工業部分沒那麼大，所有問題都存在於商業服務業，商總責無旁貸。這次率團前往大陸，主要是以解決問題為原則，地點鎖定北京、天津為主，希望能見到的都是解決問題層級，盼將兩岸阻礙的「全部拿開」，例如農漁特產品貿易重新啟動，卡關設備如何在快速有效協調下恢復進出口，以及將來文化觀光交流等。

他強調，受到國際輸入性通膨、升息衝擊，台灣今年內需不會好到哪裡去，光憑東北亞、東南亞、歐美旅客來台消費，挹注也是有限，希望能開放陸客來台，且中方已致函呼籲我方恢復兩岸16個直航點，政府也正研議開放，他認為只要醫療量能撐得住，能開放就盡量開放。

針對八大工商團體負責人20日將向蔡總統拜晚年，許舒博表示，仍會向總統提出兩岸議題，包含兩岸和平穩定，這並非只是他的期望，蔡總統也希望這樣，但仍欠溝通平台，假使主管機關較使力，也可以由產業端給予協助。

許舒博 僑委會

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