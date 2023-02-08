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勞部推「移工一站式服務」 幫新聘家事移工投保職災保險

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為家事移工示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
圖為家事移工示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

隨著人口高齡化及少子女化，許多家庭僱用外籍家庭看護工或家庭幫傭來協助照顧家中長輩或失能成員的日常起居。為提升家事移工的勞動保障，勞工職業災害保險及保護法將其納為強制投保對象，勞動部勞保局自今(2023)年起配合「新聘家事移工一站式服務」，辦理新聘家事移工職業災害保險加保作業，使家事移工參加職保更即時且簡便。

災保法自2022年5月1日施行，依規定經中央主管機關核發聘僱許可之家事移工雇主，應於移工到職當日為其申報加保。鑑於家事移工之雇主多為自然人，為保障移工投保權益，並避免雇主因未諳法令規定而受罰，勞保局已運用勞動力發展署（下稱勞發署）提供之家事移工聘僱許可資料，發函通知移工雇主相關規定，並辦理簡便加保作業。截至2022年10月31日止，職保生效中之家事移工投保單位共15萬9,183家，被保險人共16萬4,307人。

自今年1月1日起，勞動部開辦「移工一站式入境服務」，針對新聘或逾五年未參加講習的家事移工，辦理入境講習及整合性服務。勞保局將配合於移工完成入境講習後，向勞發署介接相關資料，協助完成職保加保作業，並針對初次成立投保單位之雇主寄發簡訊通知。雇主如欲查詢其保險證號，亦可至勞保局官網/線上申辦/外籍家事移工納保專區查詢。

勞保局表示，家事移工每月保險費僅48元（職災費率為0.18%），而雇主至金融機構、便利商店或全國繳費網繳費尚須支付手續費，如按月寄發繳款單，恐造成雇主困擾並不敷行政效益，爰參考勞發署之就業安定費寄發月份，每3個月（每年2月、5月、8月、11月）寄發一次家事移工職保繳款單，以減輕民眾繳費之手續及費用負擔。

勞保局提醒，如家事移工離職、轉換雇主或廢止聘僱時，雇主應於當日填列退保申報表寄送勞保局，即時申報移工退保，以正確計算保險費。民眾如想進一步瞭解新聘家事移工一站式服務，可至「移工一站式服務網」下載「移工一站式服務問答集」參閱(https://fwots.wda.gov.tw/news/view)。

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