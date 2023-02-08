金仁寶集團總部新建工程開工動土 打造北士科入口門戶

金仁寶集團深耕投資台灣、整合集團資源、並以打造新世代之「智慧跨域圍區」為發展目標，上午舉行金仁寶集團總部新建工程開工動土祈福典禮，副總統賴清德親臨現場表達祝賀，並由金仁寶集團董事長許勝雄、台北市長蔣萬安、達欣工程(股)公司董事長王人正等人共同執鏟。金仁寶集團總部新建工程於2022年1月18日與北市府正式簽約完成，在相關建管程序完備後，2023年2月8日正式開工動土，並預計於2026年底完工。

金仁寶集團董事長許勝雄表示，當初選擇北投士林科技園區作為未來營運總部，即是看中北士科深具優勢的地利區位，除周邊的優質生活圈外，更擁有密集的醫學資源與多所高等學府，將帶來堅實的產學資源與人才供給。金仁寶集團總部做為北士科最大基地與主要入口門戶之開發案，集團预計投資逾新台幣300億元，興建地上55層、地下4層，總高266公尺的總部大樓，並委由知名建築師李祖原建築師事務所設計，匯聚各方菁英，不僅是為了展現金仁寶集團立足台灣、放眼世界之雄心壯志，更以永續觀點打造新世代的總部園，除了在經濟發展之外，更期盼新世代園區將兼顧人們對生活與環境的需求。 金仁寶集團上午舉行總部新建工程開工動土祈福典禮，由金仁寶集團董事長許勝雄（右五）、台北市長蔣萬安（右四）等人共同執鏟。記者邱德祥／攝影 金仁寶集團上午舉行總部新建工程開工動土祈福典禮，副總統賴清德（中）親臨現場表達祝賀。記者邱德祥／攝影