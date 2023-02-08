TPCA：若下半年經濟消費復甦 PCB產值有望年成長3%

台灣電路板協會（TPCA）今（8）日指出，2023年PCB先蹲後跳，盼下半年景氣好轉，對於電子供應鏈而言，客戶下單熱度將取決於對市場的信心，從樂觀的情境來看待，待通貨膨脹趨緩，下半年經濟與消費的需求有望恢復成長，因此全球PCB產值仍有機會保持微幅成長3%，總產值上看908億美元的規模。

但該機構也指出，若如IMF預測，全球三分之一的經濟體陷入衰退的話，整體PCB產值不排除面臨萎縮困境，審慎預估將為全球PCB產值帶來衰退4%的隱憂（約847億美元）。

回顧去年，該機構分析，估算2022年全球PCB產值規模為882億美元，年成長率為3.2%，但對照於2021年的22.5%亮眼表現，動能減弱相當顯著。

就成長動能，該機構分析，受惠於高速運算的強勁需求，以及終端產品規格持續升級，皆是讓全球PCB的表現顯著優於終端銷售走勢的原因，尤其是如Ibiden、Shinko、SEMCO、LG-Innotek等日韓主要PCB業者，載板營收占其PCB事業比重高達九成以上，換言之日韓同業成長幾乎來自於載板的貢獻；另一方面，過去處於快速成長的陸資企業，因載板占比較低，其毛利率與淨利潤的成長則明顯放緩。

近年載板雖然一枝獨秀，但隨著2022下半年的景氣反轉，如以消費產品應用為主的BT載板已於去年第四季出現成長減弱的情況，高階運算之ABF載板也因對未來的不確定性提高而出現雜音。因此，2023年載板相對較其他類型PCB產品樂觀仍可保持正成長，但可預期將較去年成長放緩，對全球整體產值拉抬的力道亦將會減弱。