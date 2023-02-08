亞馬遜大量購買再生能源 創全球新紀錄

亞馬遜於近日宣布，2022年共計在11個國家與地區新增133個再生能源專案，並增加8.3 GW（Gigawatt，百萬瓩）再生能源裝置容量。截至目前為止，亞馬遜已經在22個國家與地區打造401個再生能源專案，總裝置容量超過20 GW。這些新增的風能和太陽能專案將會持續支援亞馬遜營運，包括為世界各地的Amazon Web Services（AWS）資料中心、亞馬遜營運中心和實體店面提供電力的電網。

根據彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance）統計，自2020年以來，亞馬遜一直是全球最大的再生能源企業購買者。透過創新的交易結構、技術和雲端解決方案，亞馬遜將持續投資再生能源，推動新市場的再生能源成長。

此再生能源採購也推動亞馬遜朝2025年實現100%使用再生能源的目標更近一步，將比原定目標（2030年）提前五年達成。2022年，亞馬遜在多個國家宣布新的再生能源專案，包括澳洲、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、波蘭、新加坡、西班牙和美國，並在巴西、印度和印尼取得突破性進展。至今，亞馬遜共計在全球打造401個再生能源專案，包括2022年底新增的25個新專案，其中164個為風能和太陽能發電場，237個為亞馬遜設施的屋頂型太陽能專案。所有專案投入營運後，亞馬遜的再生能源專案預計每年可生產56,881 GWh（Gigawatt-hour，百萬度）的潔淨能源。

AWS執行長Adam Selipsky表示：「隨著不斷地在全球啟動新的再生能源專案，我們很高興看到亞馬遜正在邁向提前五年實現100%使用再生能源支援企業營運的目標。2022年，亞馬遜在11個國家與地區新增133個再生能源專案，再一次創下記錄。這些專案代表亞馬遜多樣化的全球能源布局，也展示我們將儲能、離岸風電與風能、太陽能等混合專案推向新市場，以及進一步應對氣候變化的能力。」

除了2022年已宣布的108個潔淨能源專案外，亞馬遜也宣布另外25個2022年的潔淨能源專案。

在亞太地區，亞馬遜在印度、印尼與日本新增10個再生能源專案。2022年，亞馬遜在中國大陸支援的首批2個再生能源專案—山東太陽能發電廠和乾安風能發電廠已正式投入營運，其總裝置容量達200 MW（Megawatt，兆瓦），預計每年可產生49.6 MWh（Megawatt-hour，萬兆瓦時）的潔淨能源，相當於超過25萬戶中國普通家庭一年的用電量。

在歐洲，亞馬遜在芬蘭、德國、義大利、西班牙和英國新增11個再生能源專案，裝置容量達372 MW。利用全球最優良的再生能源資源，亞馬遜持續拓展離岸風電專案的部署，並在歐洲新增兩個離岸風電專案，共計提供280 MW的潔淨能源。

在北美地區，亞馬遜在亞利桑那州、加州和德州新增4個新專案，總裝置容量為918 MW。在加州，亞馬遜結合新的太陽能專案與儲能專案，以有效儲存太陽能專案所產生的潔淨能源，並在夜晚或需求高峰期時進行彈性調度。同時，亞馬遜在位於加州的亞馬遜航空樞紐（Amazon Air Hub）設立首個現場太陽能專案，該航空樞紐主要進行貨物的打包、處理，以及員工地勤操作等日常工作。

快速擴大再生能源的規模是對抗氣候變遷最有效的策略之一。為確保各組織的再生能源採購決策能有效減少碳排，亞馬遜近期發起一個新聯盟─排放優先（Emissions First coalition），旨在促進碳核算標準現代化，以快速且低成本的方式協助減少全球電網的碳排放。

彭博新能源財經的永續研究主管Kyle Harrison表示：「亞馬遜在潔淨能源方面的投資組合不僅在企業排名中位居第一，在全球領先的公用事業公司中也名列前茅。在全球陷入能源危機、供應鏈瓶頸和高利率困境的一年，亞馬遜宣布的年度潔淨能源新紀錄，更證實其對於電力市場的經營和執行具備絕佳的前瞻性規劃。」

潔淨能源買家聯盟（Clean Energy Buyers Association，CEBA）首席執行官Miranda Ballentine表示：「2022年市場充滿不確定性，亞馬遜為實現再生能源承諾投入加倍的資源，也帶動其他潔淨能源買家。此外，亞馬遜也在潔淨能源買家聯盟全球成員的交易排名中位列前十的領先地位，展示了亞馬遜對於脫碳的堅定承諾。」

氣候組織（Climate Group）能源總監和亞洲潔淨能源聯盟（Asia Clean Energy Coalition，ACEC）發言人Sam Kimmins表示：「隨著亞洲在煤炭和天然氣使用上的持續轉型，亞馬遜在風能和太陽能方面的投資進一步證明該地區的企業對於再生能源不斷成長的需求。我們期待與亞馬遜，以及其他ACEC的成員合作，以增加再生能源的供應，實現我們在該地區的聯盟成員100%使用再生能源支援企業營運的共同目標。」

亞馬遜於2019年與Global Optimism組織共同發起《氣候宣言》，承諾在2024年實現淨零碳排，甚至比《巴黎協定》提前十年。目前已經有將近400家公司簽署《氣候宣言》，包括Best Buy、IBM、微軟、百事可樂、西門子、聯合利華、威訊通訊與Visa。亞馬遜將在運輸網路上持續轉型，包括運輸車隊的電動化和尋找化石燃料替代品。目前，亞馬遜已在美國100多個城市和地區擁有數千輛Rivian電動運輸車，有三千多輛電動貨車正在為歐洲客戶運送包裹，並在亞太地區建立多個電動汽車合作夥伴關係。此外，亞馬遜也在氣候宣言基金中投資20億美元，用於進一步開發脫碳服務和解決方案。