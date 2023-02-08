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台灣麥當勞3月全面調升正職管理組起薪「餐廳經理有望年薪破百萬」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣麥當勞祭出加薪搶人才，繼去年11月調升正職服務員起薪至3萬元，今再宣布，3月起全面調升正職管理組起薪。報系資料照。
台灣麥當勞祭出加薪搶人才，繼去年11月調升正職服務員起薪至3萬元，今再宣布，3月起全面調升正職管理組起薪。報系資料照。

農曆年後迎來近14年最大轉職潮，據求職網站調查，高達94.2%的上班族想在年後換工作，創下14年以來新高，看準這波趨勢，台灣麥當勞祭出加薪搶人才，繼去年11月調升正職服務員起薪至3萬元，今再宣布，3月起全面調升正職管理組起薪。

麥當勞表示，其中餐廳襄理自3.6萬元調升逾11%、起薪超過4萬元，預計招募逾1000名正職人員，且無經驗可，只要對餐飲業有熱誠的社會新鮮人，就有機會加入麥當勞擔任管理職。

麥當勞也說，將提供餐廳襄理穩健的升遷管道，最快2~3年即有升遷機會，此外，3月1日開始餐廳經理起薪調升至57200元，加入年終及績效、業績獎金後，年薪更有機會突破百萬。

麥當勞表示，為穩定排班並讓人力調度更妥善，以提供更好的顧客服務，麥當勞自去年底招募全新「大夜正職服務員」，起薪3.9萬元，可享周休兩日，並比照正職人員全年123天休假日的優質福利及年終獎金，另配合政府調整基本工資，亦調整計時人員時薪，採優於法定基本薪資之每小時177元起薪，資深計時人員甚至可達193元，希望吸引更多好人才加入。

麥當勞 餐飲業

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