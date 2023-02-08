台塑四寶元月營收多下滑 法人看好Q2有望回升

台塑四寶公布1月營收，受到農曆春節連假影響，多較上一個月下滑；市場法人表示，目前供需結構仍處於多空交雜，包括中、美新增產能對於市場價格衝擊持續發酵，而中國大陸解封對於下游需求復甦的推升力道則仍待觀察，加上第1季為需求淡季，預計需求最快回升時點將落在第2季。

分析師指出，台塑1月營收月減13.5%、年減39.8%，營收月減主因在於適逢農曆春節長假，下游加工客戶停工，加上1月下旬中油天然氣管線接管、南部廠區多配合停車，導致產銷量減少所致。

南亞1月營收月減15.2%、年減42.4%，產品別中，電子材料產品營收月減，主因春節連假影響、下游產業停休所致；化工產品方面，可塑劑及EG因銷量下滑、營收減少，BPA則因市場需求略為增溫，營收有所增長，整體化工營收較上月呈現小幅下滑；聚酯部門因美國出貨增加，營收有所增溫，然台灣及中國大陸營收衰退下，整體營收大致持平表現；塑膠部門營收呈小幅下滑，其中中國大陸及台灣因年節影響營收減少，而美國則因聖誕節後開工，營收有所增加。

台化1月營收月減11.2%、年減15.6%，其中，石化產品售價漲跌互見，然PTA及PIA下客戶安排檢修或降載、PP安排定檢，相關產銷量有所減少，加上寧波廠受到春節假期及庫存調整影響，整體銷量呈現下滑導致營收呈現衰退。

台塑化1月營收月減2.1%、年減5.4%，其中，煉油事業營收月增0.7%，煉油產銷量及售價皆較上月小幅增加所帶動，公用事業方面，1月售電量較上月衰退，主因大型機組定檢所致，而公用事業營收的減少亦抵銷煉油及烯烴營收的增長。

展望後市，由於第1季市場開始進入歲修期、加上部分產品計劃性停車持續，有利支撐石化產品報價及利差表現不再進一步惡化，而產品價格的止跌亦有助於減少存貨跌價損失的壓力，預期四寶第1季營運將較上季改善。中長期而言，目前供需結構仍處於多空交雜，包括中、美新增產能對於市場價格衝擊持續發酵，而大陸解封對於下游需求復甦的推升力道則仍待觀察，加上第1季原就需求淡季，預計需求最快回升時點將落在第2季。