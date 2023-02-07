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陸解封效應不給力 1月對陸出口減33.5%、14年最深跌幅

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

中國大陸解封效應不如預期，財政部今（7）日公布元月對大陸與香港出口104.4億美元，年減33.5%，是將近14年來最大減幅，也是元月五大市場中表現最弱。

財政部統計處長蔡美娜表示，元月對陸港出口年減幅度約三分之一，光是對陸港市場萎縮，對總出口影響程度就達到六成二左右，推測可能是大陸防疫政策鬆綁初期，復工狀況尚不順暢，對出口正向效應沒有顯現出來。

蔡美娜說，大陸經濟低迷已持續一陣子，加上又有房市不景氣等結構性問題，原本寄望解封帶來正面效應，但暫時受春節因素干擾；另外界也有分析認為，大陸解封雖可能帶動報復性消費，但對貿易推升力道不見得會很大，後續還要持續觀察。

也因對陸港出口表現不佳，元月對陸港出口占比降到33.1%，是14年來同月新低，比去年元月下降6.2百分點。

至於元月對美國出口53.6億美元，年減14.5%，包含基本金屬、電機產品等主要貨類皆負成長；美中市場消長仍顯著，元月對美出口占比上升至17%，是20年來同月高點，也是罕見超越東協市場占比。

元月對東協出口年減26.7%，表現不盡理想，主要是對新加坡、越南出口減少，主要來自電子零組件出口衰退。

而對日本、對歐洲出口則是五大市場中「唯二」逆勢正成長，且規模皆創歷年同月最高。日本市場主因出口電子零組件激增，歐洲市場則受惠於資通與視聽產品出口，加上對俄羅斯柴油禁運展開，添補柴油庫存。對日、歐出口占比分別上升至8.7%、11.5%，皆為14年來同月新高。

日本

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