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中興電1月營收17.75億元、年增33.8% 創同期歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電工（1513）今(7)日公告，1月營收17.75億元，年增33.8%，創同期歷史新高。中興電指出，今年在手訂單約272億元，長期接單無虞，1月營收主要來自於設備、電力工程增加。

中興電是國內唯一通過國產化345KV電壓等級高壓氣體絕緣開關（GIS）設備合格廠商，為了擴大GIS產能，去年陸續斥資11.4億元購地蓋廠，包括桃園華亞科技園區、嘉義馬稠後產業園區等。

其中，中興電去年啟動「氫能華亞園區A+」計畫，於華亞園區承租約4,000坪土地，作為氫能生產基地，今年第1季量產，目前已經開始量產甲醇重組器等產品，全力搶攻東南亞、印度等市場，另規劃在今年上半年完成分拆氫能源事業。

法人認為，目前氫燃料電池，主要可應用在低功率燃料電池模組產線、微電網儲能設備產線、低功率氫能車、燃油車除碳機、氫能備源電力等，在未來氫燃料電池大量生產後，有機會取代鋰電池市場，可望成未來一大成長動能。

重電事業群方面，中興電有約45％的營收來自台電，目前中興電生產的氣體絕緣開關GIS產品在345KV、161KV等規格產品合計市占率高達85%，在政府力推強韌電網計畫，10年投入金額達5645億元下，中興電未來可明顯受惠，陸續再增新訂單，且由於需求旺盛，估計未來稼動率可從去年136%拉高至160%左右。

展望未來，中興電在太陽能光電、氫能發展、重電相關設備三大支柱下，營運相當穩健，訂單能見度可看到未來5年，加上太陽能、風能等分散式電廠增加，併網的升壓站GIS是必需品，一併推升相關需求，而中興電已在桃科購置1500坪土地建置新產線，今年起將新增8個工廠，以因應產能吃緊的狀況。

法人指出，中興電成長動能來自強韌電網計畫，氫燃料電池、太陽能電廠儲能系統、統包工程等，持續受惠汰舊換新及供電設備及新能源等業務成長，今年營收、獲利均有望再度挑戰歷史新高。

太陽能電廠 電池模組

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