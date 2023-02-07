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一月出口重摔 學者：要密切關注兩效應

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

財政部公布今年1月海關進出口貿易初步統計，1月出口315.1億美元，年減21.2%，連續5個月負成長。學者表示，要擔心的是出口製造業訂單減少，導致廠商債務違約風險上升；第二則是勞動市場因此出現大批無薪假或裁員效應，反過來影響內需消費。台經院預測今年Q1、Q2出口都是負成長，但不致出現經濟衰退。

中央大學經濟系教授吳大任表示，去年12月出口金額還有357億美元，今年1月再降到315.7億美元，出口惡化狀況的確令人擔憂。主要關切重點有二，一是出口製造業廠商如果去年因為看好景氣過度借貸投資，去年底忽然訂單暴減，加上升息增加貸款利息，現金流出現問題，債務違約風險上升，由於製造業很多是上下游供應鏈關係，要注意會不會出現系性金融風暴？

其次是訂單減少導致廠商因為業績下降而削減人力成本，無論是無薪假或裁員，都會對勞動市場造成影響，進而影響家庭經濟，再反過來衝擊消費能力，這部分也會影響經濟成長率（GDP）表現。

他認為，上半年出口都不會太好，若要好轉，還要看國際景氣狀況，目前升息循環沒有結束，且美國失業率降到3.4%，看起來美國聯準會還會繼續升息；若要美國停止升息，一來是通膨大降到接近目標值2%，但現在還有6%以上，差非常遠，二來要看經濟有無衰退，但目前經濟表現這麼強，上半年不會轉為降息。

台經院研究員邱達生表示，去年11月外銷出減就有20%，預期出口衰退會延續到今年上半年，尤其歐美通膨狀況未解，需求持續萎縮，目前看不到能見度。

他說，台經院之前預估今年全年GDP2.58%，其中第一季GDP是1.03%。不過出口預測，則是Q1、Q2都是負成長，主要還是要等歐美終端需求復甦。

至於廠商會不會裁員？邱達生表示，若是訂單減緩，廠商會先採取無薪假，因為不用那麼多產能，但不會訂單減少就裁員，除非後續經營狀況出問題，才會裁減人力。

他說，雖然GDP還有消費與投資，政府今年也會大舉提高公共投資，加上內需有一些支撐，但台灣畢竟是出口導向，商品出口低迷還是會影響，所以今年GDP表現一定不如去年。

美國聯準會 GDP 裁員

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