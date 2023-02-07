遊戲股王鈊象公布自結 元月稅前EPS 3.79元

遊戲股王鈊象（3293）今（7）日公布自結數，受惠春節旺季加持，今年元月稅前淨利5.33億元，稅前每股純益3.79元。

鈊象今年元月營收衝上11.49億元，連續兩個月創新高，月增4.3%、年增19.7%，單月營收已連續六個月站上10億元大關。法人認為，撇除匯率因素，鈊象第1季業績表現有機會再創歷史新高。

由於今年迎來史上最長春節假期，推升鈊象旗下多款棋牌類遊戲銷售開出紅盤，其中知名度頗高的《明星三缺一》更是主力營收產品，在春節期間特別受到市場青睞。

據悉，目前鈊象營收主要來自《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等六大產品線；其中，《明星三缺一》為春節主力遊戲產品，該遊戲也一度衝上台灣手遊營收排行榜前十名，顯示此類型遊戲在春節相當具有競爭力。

展望今年營運，鈊象今年將加大海外市場力度，其中美國的第二個平台已導入，並且開始發酵，預料今年營收貢獻將更加顯著，而歐洲市場方面，該公司內部估計今年將取得歐洲線上博弈類型執照 ，未來會循美國模式，找代理商做授權業務為主，盼能為公司帶來新的市場契機與營運貢獻。