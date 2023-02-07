桓鼎-KY聚焦能源事業 旗下桓鼎能源簽約5 MW儲能案場

桓鼎-KY（5543）為有效整合能源事業，董事會決議移轉旗下轉投資公司佐茂股份有限公司及鑫進企業股份有限公司之股權至100%持股子公司–桓鼎能源；加速桓鼎能源整合電池模組及儲能用電系統，如儲能牆（Energy Wall）系統應用及案場落地，專注發展集團能源事業。

受益於集團緊密的供應鏈合作夥伴及整合集團資源，桓鼎能源2月6日與加培能源簽約 5 MW儲能系統設備及建置工程合約，提供儲能櫃、案場建置、台電掛網服務；儲能案場規劃及上線服務為桓鼎能源營運增添新動能。

桓鼎能源作為整合集團儲能牆（Energy Wall）之系統量產、銷售服務、及技術應用之主要角色，預計與電動車輛充電系統整合應用，推出停車即充電的目的地充電方案以解決未來因應電動車增加之城市電力問題。

有鑑於能源市場的專業性及考量集團經營綜效，由桓鼎能源專責集團之能源事業發展，並整合集團資源持續創新，致力發展「儲能」及「用能」新型態業務。