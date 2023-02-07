石化價格漲跌互見 台化元月營收年月雙減逾1成

台化（1326）今（7）日公告1月營收為255.76億元，月減11.3%、年減15.63%。台化表示，月減主因是春節假期導致銷售量減少，售價部分因為石化塑膠產品價格漲跌互見，售價差反倒轉正；至於年減部分，則是銷量、銷價的因素都有。

台化指出，1月營收255.76億元，與2022年12月比較減少32.5億元，衰退11.3%，其中量差減少32.8億元、售價差增加0.3億元。在售價部分，受中國大陸疫情擴散及春節影響，下游開動率降低，但通膨降溫及市場看好中國大陸解封後經濟復甦，影響原油及石化塑膠產品價格震盪，漲跌互見。

而在銷售量方面，PX自用增加，減少外售14.7億元；PTA、PIA下游客戶安排檢修或降載，減少5.4億元；PP安排定檢，產銷減少2.2億元。另SM恢復滿載運轉，產銷增加3.3億元；苯酚下游客戶開動率提升，銷售增加1.7億元；萃餘油回售台塑化增加，影響1.6億元。

對比2022年1月營收，則年減47.4億元、衰退15.6%，其中量差減少38.2億元，售價差減少9.2億元。其中，售價部分，受通膨、升息等因素影響，整體經濟環境下行，中國放寬防疫政策，使疫情擴散及農曆春節影響，客戶減產降載，需求疲軟售價下跌，僅PX、PTA、PIA受油價支撐，微幅上漲。

而銷售量部分，大陸寧波廠部分，萃餘油去年受能耗雙控政策影響開動調降，今年產銷正常，增加5.5億元；PIA爭取市佔，增加外售2億元。受春節及中國疫情高峰影響，PTA、苯酚、ABS、PS合計減少14.8億元。