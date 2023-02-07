KPMG創投報告預測：2023年第一季創投市場仍面臨挑戰

KPMG安侯建業今(7)日發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，結果顯示2022年對全球創投投資來說是充滿挑戰的一年，儘管籌資活動活躍且市場上有大量可用的乾火藥，然而，烏克蘭持續的衝突、快速上升的利率、高通膨以及對全球經濟衰退的擔憂都導致創投投資總額持續下降，尤其在2022下半年影響更為顯著。最新一期的報告顯示，2022年第四季新創企業在7,641筆融資交易案件中共募集了756億美元。KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，有鑑於市場的不確定性，展望2023年，預計全球創投將保持低迷，隨著市場條件不盡如人意，降低估值籌資 (down round) 可能會更加普遍，當新創企業耗盡資金且無法吸引新的投資額，併購活動也可能會增加。

2022年第四季度的全球創投投資總額相比上一季大幅下降，甚至不及2021年第四季度創投投資金額的一半，所有地區的創投投資相比第三季表現皆出現下降。2022年第四季度，美洲繼續在全球風險投資中佔據最大比重，其中美國占了絕大部分；亞洲位居本季度全球總投資額第二，儘管本季度亞洲出現了6筆5億美元以上的巨額交易，但是距離美洲仍有一段距離；歐洲的創投投資額下降幅度最大，相比上一季度下降約40%。

2022年第四季度，替代能源和電動汽車領域吸引所有地區投資者目光。中國新創吸引了數筆能源領域大筆籌資，其中電動汽車和汽車電池吸引了最大的交易，包括：GAC Aion（25億美元）、SPIC Hydrogen Energy（6.3 億美元）、Voyah Car Technology（6.3億美元）、BYVIN Auto（4.44 億美元）、Hithium（2.8 億美元）；其他地區同樣在能源範疇廣泛地吸引創投投資，在美國，有創新核電新創TerraPower籌集8.3億美元、總部位於西雅圖的電池製造新創Group 14籌得6.14億美元、再生能源電池存儲新創Form Energy募資4.5億美元；在歐洲，總部位於瑞典的電動貨運車輛新創Einride則募資5億美元，緊隨其後的是Volta Trucks（2.95億美元）、總部位於法國的電池新創Verkor（2.45 億美元）、總部位於愛沙尼亞的可再生能源基礎設施新創Sunly（1.96 億美元）和總部位於比利時氫能源新創Tree Energy Solutions（1.22 億美元）。此外，除了B2B解決方案、健康和生物技術，金融科技對全球創投仍然具有很高的吸引力。

在2023年第一季度，預計全球創投市場仍將面臨挑戰，以消費者市場為主要商模的企業仍將面臨最大壓力；至於IPO市場，尚無跡象顯示會在今年上半年復甦，特別是美國的IPO市場可能會在2023年一整年持續低迷。黃海寧表示，預期全球獨角獸的籌資的數量和籌資總額雙雙調降至過去三年以來的最低水平，與2020年初和2019年的水平大致持平，這種下降是風險投資保守謹慎的表徵，未來幾個季度預估也會有一些獨角獸消失。

有鑑於歐洲持續的能源危機以及對持續性的氣候變化的擔憂，廣泛的能源行業可能會持續火熱，投資者將繼續大舉押注替代能源技術、電動和氫動力汽車以及電池存儲項目；在2022年第四季度巨額交易中，能源公司數量激增，有兩個原因：首先，如果全球創投認為他們應該投資某個領域，那就是能源或氣候相關技術；其次，由於其他行業不景氣，凸顯能源行業的吸引力。

另從全球投資領域分析，資訊安全、B2B解決方案仍然是2023年第一季度風險投資非常有吸引力的領域，健康和生物技術、監管科技和軍事應用解決方案亦然，另外，人工智慧的投資則預計將持續增長，尤其是在生成人工智慧和對話人工智慧等改變遊戲規則的領域。

在本季報告中，KPMG研究了本季度創投市場發展情形，並探討各種全球及區域趨勢，其中的亮點包含：