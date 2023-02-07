美國商會2023景氣調查 籲政府將充足能源列首要任務

台灣美國商會今（7）日發布《2023年商業景氣調查》報告，結果顯示42%的受訪者期望政府能夠將「充足的能源」列為未來一至三年的首要任務；還有67%的受訪者擔心是否有足夠的綠色能源供應來源。且34%受訪者認為法規和政策是台灣商業環境最需改善的關鍵領域，也有43%的受訪者表示對於政府各部門解釋法規的不一致性深感困擾，台灣美國商會會長施立成舉例，像是綠色能源定義、綠色能源認證等。

儘管2022年受通膨與俄烏戰爭影響全球經濟走軟，但台灣美國商會有高達88%的會員公司計劃維持或擴大投資，有60%的會員在今年計畫針對人才招募與發展持續投資。只是，也有46%會員表示台灣法規須根據經濟與社會需求與時俱進，對於法規監理環境滿意度所有指標皆顯著下降，相比去年，不滿意度提高了11個百分點。

此外，為配合台灣實現2050年淨零碳排的目標，該份調查顯示，56%的會員公司已正式承諾落實淨零排放，並使用100%再生能源。

針對大陸高空偵察氣球（間諜氣球）闖入美國領空，使得美中關係緊張一事，施立成表示，針對個別的政治性議題，台灣美國商會不會有太多評論，所有會員都希望繼續維持穩定和平的經貿環境，創造更好的經濟環境。

此外，在國家安全和兩岸關係部分，調查顯示，67%的受訪者表示，去年下半年台海緊張局勢加劇並未對企業造成重大干擾。不過，有47%的公司已經或計劃調整業務應對新地緣政治的持續營運計畫。

台灣美國商會執行長張韶韵強調，深化台灣經濟與台灣競爭力，是所有會員最關心的事，若台灣經濟成長且正面發展，相信台海危機和政治問題都會迎刃而解。張韶韵強調，「最重要的是讓台灣經濟更好、政策更開放，讓會員能夠與國際有更多連結，會員也會不斷對台灣加碼投資」。

關於美台關係的提升，調查則顯示，73%會員認為台灣與第二大貿易夥伴美國簽署雙邊貿易協定對於公司業務實屬重要。台灣美國商會強調，由於「良好法制作業」是台美21世紀貿易倡議的重點領域，因此商會成員期望政府更積極回應台灣美國商會年度政策白皮書項目中所提的建設性改進議題，商會也期待政府努力改善及建立投資友善的監督環境，並在各領域規範與國際接軌。

施立成表示，台灣面臨當前更具挑戰性的競爭環境，亟需要加速經濟改革步伐，並擴大國際經濟參與，才能建立韌性與繁榮。同時，台灣美國商會也呼籲美台雙邊政府應更快、更深入的取得貿易協定進展，尤其是從台美21世紀貿易倡議，甚至是自由雙邊貿易協議。

《2023年商業景氣調查》報告是台灣美國商會一年一度的指標性調查，本次調查期間為2022年11月15日至12月16日，針對商會437家具投票資格的會員公司進行訪問，其中214家（約49%）完成了調查。