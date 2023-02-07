聯電1月營收月減6.4% 法人估今年EPS約5元

聯電（2303）1月營收月減6.4%，原訂收購與大陸官方合資廈門的聯芯12吋晶圓廠全數股權，傳遭福建官方卡關，法人機構認為，若回購不順，在美中貿易戰下，聯電後續營運面臨挑戰。雖上半年聯電產能利用率下滑，預期下半年將會回溫，預估全年每股稅後純益（EPS）約5元。

分析師表示，聯電1月營收呈現月減，第1季因為客戶的庫存天數仍然高於正常水準，訂單能見度仍然不高下，預估全季晶圓出貨量季減17~19%，產能利用率下滑至70%，整體產品美元ASP與上季持平，整體毛利率因產能利用率下滑，再加上薪資和材料的成本增加，預估第1季EPS約1元。

聯電收購廈門聯芯全數股權進度受阻，陸資能參與營運的廈門聯芯，在美中科技戰火愈演愈烈下，無法避免美方對陸半導體業既有與未來可能的管制，在美國強力打壓大陸發展半導體業，限制陸企取得關鍵設備的當下，不利後續製程升級，甚至使得聯電出貨美國企業同步受累。

但另一方面，對中國大陸而言，現階段目標是快速建置半導體生產產能，新建、擴建晶圓廠成為中國目前重要的目標。在高階製程受到管制下，中國會加速成熟製程的建置，避免未來的禁令擴及成熟製程，因此聯芯也可能受惠中國政府的補助，且會優先讓中國境內的廠商先在中國的晶圓代工廠下單，也有助聯芯營運成長，在美中兩強貿易戰下，讓聯電後續營運面臨挑戰。

市場法人表示，今年全球各產業都受到高通膨的影響，及終端庫存調整，聯電認為全球半導體市場衰退1~3%，晶圓代工產值將年減4~6%，歷經過去2年的超級循環週期，半導體業目前正進入庫存調整期，聯電將透過差異化的產品組合，和全球客戶合作，應可度過週期性的波動，預估全年EPS約5元。