5.2萬家企業同時搶才，供需比0.48人，兩缺共搶一人

轉職季鳴槍起跑！雖然2022年下半年景氣反轉，但解封商機迎來內需產業大爆發，加上少子化影響，求職人數持平甚至減少，兔年開工依舊大缺工！104人力銀行指出，年後有5.2萬家企業同時徵才，創歷年新高；工作機會達98.8萬個，也是歷年同期新高。由於搶人激烈，供需比達到0.48人，也就是兩缺共搶一人。

年後開工，104人力銀行提供就業市場最新數據。總計徵才企業家數達到5.2萬家，創歷年新高。全部工作機會則是98.8萬個，創年後開工同期新高。

五大徵才產業分別是住宿餐飲19.3萬個工作數最多，其次是電子資訊/軟體/半導體16.4萬個，批發/零售14.9萬個，製造業12.1萬個，建築不動產7.8萬個。

求職動能方面，51萬人有求職行為，其中29.8萬人主動應徵；這當中，又有13.7萬人在職中，騎驢找馬的比例占46%，三年最高。

由於企業徵才越來越困難，每個工作可分到的求職者人數「供需比」，從2020年的0.79人，2021年0.61人，降至2022年的0.48人，兩缺共搶一人。

104集團總經理黃于純指出，企業開缺速度明顯高於求職者人數，求職者人數持平減降主要是受到少子化的影響，包括有求職行為的人年減5.4%，主動應徵的人年減7.9%，45歲以上主動應徵的中高齡人數占17.2%創3年新高。在此同時，2022年台灣人口年齡中位數已到44歲，逼近45歲以上的中高齡分界點，國發會也預估，2030年25~44歲勞動力減幅 14.1%，45~64歲勞動力增幅 19.2%，求才求職市場供需逐漸失衡，最近三年，企業徵才漸趨困難。