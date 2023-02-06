投資新創公司 符合三要件可節稅！但須計入基本稅額

個人投資新創公司，可以適用天使投資人節稅優惠，高雄國稅局提醒，重點在於符合三要件，分別為投資的股份必須是購買新股、投資金額達新台幣100萬元以上，且持股期間達兩年，符合以上要件的投資人最高可從綜合所得總額中減除300萬元。

官員表示，所謂的天使投資人，是指新創公司創立初期就參與投資的投資者，這類投資人多半自己創業有成，希望透過小額投資，以鼓勵創新技術或經營模式能獲得初期的資金支持。

而個人天使投資人節稅條款，是源自《產業創新條例》2017年修法後增訂的第23之2條規定，原訂2019年底落日，但之後又延長至2029年底，讓有意在新創公司創立初期參與投資的天使投資人，得以享受個人稅負上的優惠。

官員指出，若投資人們要適用節稅優惠，要注意股票持有期間，「投資屆滿兩年的當年度」才能節稅。另外，可享受的節稅額度，是以投資金額的50%計算，抵減當年度應稅的個人綜合所得總額。官員表示，每人每年將可減除最高300萬元應稅所得。

不過官員提醒，在享受租稅優惠的同時，因該天使投資人優惠必須計入基本稅額範圍，也就是個人海外所得、境內所得、租稅優惠如天使投資人優惠等合計超過670萬元者，超出部分則適用基本稅率20％計為基本稅負。若基本稅負比綜所稅負還要高，個人需補繳差額稅款。

官員表示，因為天使投資人條款性質上屬於投資型的優惠，企業若適用投資型優惠大多都得納入最低稅負制計稅，個人部分原則也應相同；加上天使投資人條款提供的租稅優惠金額較高，上限達300萬元，比一般個人租稅優惠高許多，因此許計入基本稅額課稅，但如果符合經濟部頒布「成立初期高風險新創企業」則可排除適用納入最低稅負制計稅。

針對此項節稅工具，官員補充，經濟部另有頒布《個人投資新創事業公司所得減除辦法》，合格要件為滿足設立登記未滿兩年的規定，還要由經濟部核定為「高風險新創事業公司」，投資人才可享受節稅優惠。