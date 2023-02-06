全球第三大 台灣輪椅、電動代步車熱銷歐美

台灣為全球輪椅類輔具第三大出口國，去年出口1億2,683萬美元，年增逾11.2%，繼2021年後連兩年雙位數成長；而輪椅類輔具之零附件則突破9,600萬美元，創歷史新高。

輪椅類輔具包括電動及手動輪椅、電動代步車，供行動不便者代步使用，人口高齡化趨勢同樣帶動相關輔具需求。台灣為全球輪椅類輔具第三大出口國，僅次於 中國大陸及德國。

分析台灣輪椅類輔具及零附件近三年出口，2020年因為疫情肆虐，許多醫院改採遠端看診，也減少病患出門看診需求。隨著2021年、2022年隨著疫情緩解對於輪椅類輔具需求增加，2021年輪椅類輔具出口額達1億1,404萬美元，年增17.3%；2022年出口額為1億2,683萬美元，年增11.2%。

而與輪椅類輔具的零組件業也呈現相通趨勢，2021年出口額達9,597萬美元，年增達27.0%，2022年再創佳績，出口額首破9,600萬美元，創歷史新高。

經濟部貿易局表示，輪椅類輔具主要外銷歐美地區；最大市場美國、第二大市場英國合計出口占比逾五成，2022年出口均呈雙位數成長；輪椅類輔具之零附件對美出口2,212萬美元再寫新高。

以美國進口市場來看，2022年截至11月我輪椅類輔具穩居美國進口排名第四，美自我進口成長七成，其零附件自我國進口比重上升，我國超越加拿大位居第二，進口金額年增約三成。

對於陸、德及台之間有何市場區隔，貿易局向公協會了解後指出，大陸主打物美價廉的低價市場，除了出口到美、日外，也主攻東協及俄羅斯等國；德國則是屬於三者最高價位，主要出口市場為歐洲市場。

台灣在價格方面介於陸、德之間，且主攻美國市場。此外，台廠研發製造的輪椅類輔具緊貼使用者需要，也滿足家人照護需求，例如座椅設計可隨使用者身型調整，對於整車及零組件的品管嚴格把關，確保輪椅防撞等安全性。