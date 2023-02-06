全球缺船！台灣離岸風電開發將卡關？

世界各國大力開發離岸風電，爭搶各類工作船舶，成本愈拉愈高，現傳出台灣的開發商搶不到外籍船，風場開發可能卡關。台灣的綠電發展怎麼辦？

台灣的離岸風電發展在2023年初可謂多事之秋！不僅風場債務連環爆，如今「缺船」預言成真，為開發進度再添變數。

早在新冠肺炎疫情爆發的2年前，就有離岸風電開發商示警工作船可能不足。如今，開發商發現，鄰近的日本與歐洲各國大幅度開發離岸風電，已經掀起全球搶船大戰。

「台灣現在要租到適合的船，好難！」開發商指出，愈來愈多可進行離岸風電開發的外籍船選擇到其他地方工作，加上台灣合適的本土船相當稀缺，「想做卻沒船可用。」

接下來，即便設備商如期交出機構件，也無法運輸、組裝，遑論併網發電，誠如開發商悲觀所言：「風機機件可能只能放在港口，任憑風吹雨打。」

安裝船最缺，租船遇難關

開發商說明，台灣最欠缺的就是「安裝船」，包括裝卸大型組件、鋪設海纜以及運送水下基樁、塔架、葉片等組件的船舶，其他國家也有類似狀況，才會引發搶船潮，租船已難如登天，就算找到船，花費相較2年前已經翻倍。

「這是動態供需的問題。」臺灣離岸風機基礎暨海事工程協會理事長周顯光坦言，日本、歐洲甚至中國的開發案量增多，競爭相對激烈，台灣已非首選工作地點，確實耳聞安裝船租賃有困難。

經濟部能源局組長陳崇憲認為開發商應提早預訂船隻，如果因此影響風場施工走期，可舉證展延，「但搶船涉及商業模式，政府無法涉入。」

配合政府國產化，外籍船、本土船竟會兩頭空？

能源局看來置身事外，但缺船肇因可不只有國際局勢，「產業鏈國產化」則是另一把雙面刃。

開發商提到，配合經濟部推動產業鏈國產化，優先與國內船舶合作，帶動海事工程發展；豈料，合作過程中，常發生資訊揭露不對等，需耗費時間和船東比對權利義務，而本土船可以工作的走期與規格，和開發商的實際需求也常產生落差。

也因此，本土船的量能不夠，開發商會申請外籍船「入級」在台工作，但申請過程相當耗時，也會影響工期，部分核准期限將屆的船隻今年是否續留台灣仍是未知數。

至於各種配合國產化的後遺症，更讓開發商焦急萬分。以現有風場開發狀況來看，2022年底應有5座風場完工，僅大彰化西南如期完成，遞延至今年應完成的風場包括海能、允能一期、允能二期以及大彰化東南等4座風場，還有中能、海龍等多座風場待建置，雖然能源局樂觀看待進度，但根據概估，1座360MW的風場開發約需1艘風機安裝船、1至2艘水下機件安裝船與2至4艘鋪纜船。

如果各個風場同時施工，而國外缺船持續惡化，國內又沒有合適船舶，開發商不諱言，恐面臨外籍船、本土船兩頭空窘境。

周顯光指出，雖然全面缺船可能性低，但的確聽聞開發商提出量身定做的工作需求，許多本土船難以負荷，加上近來風機大型化，多數船舶也無法載運，導致合作破局。

陳崇憲說，投資製造離岸風電專屬船舶動輒近百億元，多數本土業者興趣缺缺，目前僅有台船正在開發國內第一艘離岸風電浮吊船「翡翠輪」，預計今年6月交船，進行水下基礎與大型風機的運輸與安裝作業。

至於買賣雙方資訊不對等的問題，周顯光認為，申請風場開發時都會召開審查會，開發商出具船舶相關證明才有投標資格，發現需求不符時，開發商要講清楚，公協會和船東若認為條件不合理也應該提出來，由專業第三方評估。

碼頭太少，機件快沒地方預組裝

只是，台灣不僅缺了工作船，也缺乏風機機件的預組裝空間，許多廠商投入製造優質的機件，目前卻只有台中港提供預組裝的場地，現已幾近滿載。

在地港區工作人員私下透露，如果不是配合國家政策，「幾乎沒人想增加預組裝風機組件的地方，因為很不划算。」工作人員估算，1個風機組件的組裝時間長，一擺可能就要半年，而一般貨櫃的數量與拖運量多出好幾倍，成本效益高下立判。

周顯光直言：「沒有一個國家會事先準備好預組裝碼頭。」他說，興建離岸風電專屬港口得耗費幾十億元，如果需求減少，港口可能因此停滯，就他所知，現僅台中港有擴充計畫，基隆港、台北港和高雄港還在考量成本與收益。

能源局統計，台灣離岸風電累計至2022年，裝置容量為1.4GW（10億瓦），扣除遭取消開發的麗威風場，原本的預估設置量應該要有2.2GW，也就是說，既有完成度僅63％。

由於為期2年多的新冠肺炎，台灣多處離岸風電的風場開發進度遞延，如今面臨全世界的競爭導致缺船，若各方態度持續消極，已為台灣的綠電發展，埋未爆彈。

（本文出自2023.2.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）