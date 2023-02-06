政府頻打房但價格卻居高不下？ 專家：「兩件事」做到才能治本

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聯合新聞網／ 方格子
房地產業者認為，政府一連串政策，已衝擊高端客層的置產規畫。 圖／聯合報系資料照片
房地產業者認為，政府一連串政策，已衝擊高端客層的置產規畫。 圖／聯合報系資料照片

【撰文・黃國晏】

如何讓台灣的房價走向合理化，今天就來跟大家聊聊我的想法。「打房」說穿了，其實就是一種現代版的「土地改革」。只是上個世紀的土地改革是針對地主與佃農，而進行了「耕者有其田」，如今則是要針對囤房者與租房人來進行的「住者有其屋」。上個世紀因為進行了「耕者有其田」的土地改革，將資金與人力大量從土地上釋出並投入到工商業界，直接帶動台灣的經濟起飛與創造台灣的經濟奇蹟。

時至今日的台灣，囤房的投資客如同當年的地主一樣，大量掌握了土地，同樣也將大量的台灣資金鎖在土地的持有上。因此，若能將炒作房地產的資金從囤房中釋出，對於台灣的產業創新與技術提升將會是首當其衝的影響，而降低房價也將有助於出生率的提高，更能解決台灣少子化所面臨的各種國安問題

台灣過去房價過高的問題並不在於市場供給不足，而是在於投資客刻意炒作，所以過去台灣空屋率長期以來居高不下。而近幾年在政府的打房政策、小家庭戶數增加、建商刻意放緩新屋釋出等綜合因素影響之下，總算將過去動輒超過百萬以上的空屋數降至百萬之下，空屋率也從過去近20％下降至10％以下。

房價怎樣才會跌？政府應做這2件事

但因為在建商刻意放緩新屋釋出以及囤房投資客依舊大量把持空屋，當前的政府打房政策仍需持續加重力道，好讓房價回歸合理的價格。最直接的做法不外乎唯二，一是 增加囤房者的持有成本，二是 加速增建社會住宅。而我的理想目標是要將台灣的房價所得比壓至6以下，租屋所得成數 壓在2成以下。

增加囤房者的持有成本的對象有二，一是囤房的投資客，二是掌握完工建案的建商

在地方議員的職權上，推動調高囤房稅、降低持有戶數門檻、限縮建商寬限期作為主要的施行手段。以桃園為例，當前的囤房稅要求是「持有6戶以上非自用住宅房屋稅率確定調高到3.6％，建商寬限期則由市府版的2年放寬為3年」，而我的短期目標至少是比照台北市，倡議修法調整為「持有3戶以上非自用住宅房屋稅率為3.6％，建商寬限期為1年」，中長期目標則是修法調高非自用住宅房屋稅率到10％，目的就將房子回歸人類的基本需求，而不再是投資炒作的囤積居奇之物。

在中央立委的職權上，建議進行以下修法，一是持續修法調高超過一戶之囤房者的貸款利率與自備款成數，二是進行稅改調高囤房者房屋買賣交易利得稅。在加速社宅建置方面，在執政黨口號喊得漫天價響之下，嚴格緊盯政府部門之進度將是所有民意代表監督政府的首要任務，務必讓政府兌現該有的承諾，解決人民居住乃至成家立業的需求

薪資收入增加 控價控制得宜 人民自然買得起房

以上都只是短期與中期目標，方法其實早就有也很簡單，但面對少數既得利益者的阻饒，以及錯綜複雜的政商利益結構，才讓台灣的房價一直居高不下。而解決台灣房價的問題也不只是在抑制房價這單一作為上，更重要的是提高人民的收入與控制物價，這個部分除了創新台灣當前的產業與技術之外，政府在平衡社會財富與控制基本生活物資價格更需要加重用心。

從人類歷史的角度來看，政府的存在最重要的工作就是平衡社會財富 ，因為所有的社會動亂以及歷史上的每一場農民起義與革命，都是來自於政府無力於縮小貧富差距、避免階級複製所致。

所以，最終目標就是推動無條件基本收入（UBI）。關於很多人在意的財源問題，其實透過稅改，從炒房炒股這類資本利得的收入上提高課稅，以台灣當前的GDP來看，完全可以滿足台灣無條件基本收入的需求

當前的台灣稅收僅佔年度GDP的10％左右，與先進國家的26％稅收占比還有很大的距離，若能透過徵收資本利得稅再多收當前一倍的稅收，與先進國家稅收占比相當，但卻能讓台灣人從出生到老去，每人每月提供1萬台幣的無條件基本收入，四口之家一個月就有4萬元的基本收入，不必再「0到18歲國家養」，可以直接做到「終生國家養」。

這不僅填補當前社會福利與社會安全網的不足，也不排擠當前台灣既有的行政預算結構，還能舒緩大城市的人口壅擠、房價壓力，並拉近城鄉與貧富差距。可以讓台灣社會更安全與更安定，釋放出來勞力還能刺激更多元的社會服務、產業發展與技術創新，而隨著工業4.0、大數據、AI的進展，需要人力或勞力密集的工作只會越來越少，所以無條件基本收入肯定是勢在必行，更是眼前就該著手開始進行規劃。

在我看來，只有高度進步的國家與社會才能正視與認清：唯有透過國家機器對國家財富進行適度再分配，才能體現國家與國民真正的自由。而打房只是達到社會安定的其中一小步，唯有像UBI這種能實現讓全台灣人民真正意義上的自由，才是最重要的目標。

作者：黃國晏

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：談房價對國家發展之影響與如何穩定房價

房價 物價 薪資 囤房稅 GDP

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