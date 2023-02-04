陳揆特別提到「他」 前國防部發言人羅紹和的感人故事

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院長陳建仁今（4）日陪同蔡總統視察桃園市政府社會局安家實物銀行時表示，實物銀行是愛心的發源地，讓弱勢族群獲得最好的照顧，並讓大家見證公私協力、共好共榮的典範，行政院也會依照蔡總統指示，持續提供低收入戶及中低收入戶等弱勢族群最好的照顧。

陳建仁指出，照顧弱勢、助貧扶弱，一直是政府責無旁貸的任務，台灣是一個美麗的地方，有許多人都樂意幫助別人，因此實物銀行就是一個愛的平台，能夠將愛心從供給端傳遞至接受服務的需求端，讓愛蔓延在整個城市或國家，因此桃園市政府能夠有如此規劃安排，確實是很大的創舉。

陳建仁表示，目前正值疫後復甦時期，亟需強化經濟及社會韌性，並讓全民共享經濟成果，因此蔡總統交付他四大任務，其中「強化社會安全體系」就是要照顧低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，因此在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」及特別預算案中，衛福部預計匡列補助縣市政府充實實（食）物銀行據點冷藏或冷凍設備，以及相關維護運作經費，以解決生鮮蔬果及食材保存問題。

陳建仁強調，實物銀行是愛心的發源地與典範，他從中看到無限的光明與希望，大家如能發揮愛心、共同努力，台灣定能成為一個充滿愛、溫暖及無限希望的國家，近期六都市長列席行政院會時，亦提及要讓全台所有弱勢族群、中小企業、低收入戶及中低收入戶等獲得最好的照顧，行政院將會依照蔡總統指示，持續提供各項服務和措施，讓大家都生活在幸福美滿中。

此外，陳建仁還特別提到，安得烈慈善協會執行長羅紹和年少時曾是一位接受救助者，卸下國防部發言人身分後即投身公益，現在成為一位幫助他人、令人欽佩且溫暖的慈善家，這是一段感人的人生故事，我們能擁有這樣一位好的慈善家更是台灣的福氣。

低收入戶 陳建仁 實物銀行

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