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欣達環工進軍再生能源 承攬台南城西垃圾焚化廠更新案

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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欣陸投控（3703）旗下欣達環工3日與台南市政府環境保護局，就台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案簽約。欣達環工表示，此次順利獲選承攬此案，代表欣達環工將正式開啟廢棄物處理與再生能源業務。

欣達環工執行長周黎明表示，取得該案對於欣達環工而言意義非凡，象徵欣達環工將從水務處理專業，進階邁入能源產業。

周黎明表示，在新能源時代，大家越來越重視循環經濟，如何有效處理廢棄物甚至轉換為能源，是欣達環工近年來思考的方向。本次取得此案，表示欣達環工將進入廢棄物發電事業。

促參案內容包含興建一座新焚化爐，以及面積達1.6公頃的原有景觀回饋設施更新與營運。更新爐新建完成後，每天垃圾處理容量可達900噸，除可符合日益加嚴空氣污染排放標準，發電效率預期也將大幅提升到25%以上。

欣達環工表示，該案投資金額共72.15億元，特許期25年，包括興建期3年及營運期22年。為執行工作，欣達環工已成立城西能源公司為本案特許公司，加計本案，欣達環工目前在手合約餘額超過700億元。

圖／業者提供
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廢棄物 黎明 再生能源

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