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欣達環工奪「台南市城西焚化廠更新案」 揮軍能源產業

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
欣達環工執行長周黎明(右)表示，取得「台南市城西焚化廠更新案」對於欣達環工而言意義非凡，象徵欣達環工將從水務處理專業，進階邁入能源產業。左為台南市政府環境保護局局長許仁澤，中為台南市長黃偉哲。圖／欣達環工提供
欣達環工執行長周黎明(右)表示，取得「台南市城西焚化廠更新案」對於欣達環工而言意義非凡，象徵欣達環工將從水務處理專業，進階邁入能源產業。左為台南市政府環境保護局局長許仁澤，中為台南市長黃偉哲。圖／欣達環工提供

欣陸投控（3703）旗下欣達環工今（3）日與臺南市政府環境保護局進行「臺南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案」簽約儀式；欣達環工表示，此次順利獲選承攬此案，代表欣達環工將正式開啟廢棄物處理與再生能源業務。

欣達環工執行長周黎明表示，取得「台南市城西焚化廠更新案」對於欣達環工而言意義非凡，象徵欣達環工將從水務處理專業，進階邁入能源產業。

周黎明進一步說明，「在新能源時代，大家越來越重視循環經濟，因此如何有效處理廢棄物甚至轉換為能源，是欣達環工近年來思考的方向。本次取得此案，表示欣達環工將進入廢棄物發電事業。」

「台南市城西焚化廠更新案」內容包含興建一座新焚化爐以及面積達1.6公頃的原有景觀回饋設施更新與營運。更新爐新建完成後，每天垃圾處理容量可達900噸，除可符合日益加嚴之空氣污染排放標準，發電效率預期也將大幅提升到25%以上；欣達環工將以新的技術及標準，提升運轉效能及發電能力，協助提升臺南市垃圾處理服務品質。

「台南市城西焚化廠更新案」案投資金額共72.15億元，特許期25年，包括興建期3年及營運期22年。為執行本案工作內容，欣達環工已成立城西能源公司為本案特許公司。加計本案，欣達環工目前在手合約餘額超過700億元，為公司長期營運打下更穩固基礎。

廢棄物

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