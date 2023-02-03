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呂桔誠卸任台灣金董事長 今由沈榮津接任

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台灣金控今表示，奉行政院指派，2月3日起原台灣金董事長呂桔誠卸任，專任台灣銀行董事長，台灣金董事長由前行政院副院長沈榮津接任，今舉行交接典禮。圖／台灣金控提供
台灣金控今表示，奉行政院指派，2月3日起原台灣金董事長呂桔誠卸任，專任台灣銀行董事長，台灣金董事長由前行政院副院長沈榮津接任，今舉行交接典禮。圖／台灣金控提供

台灣金控今表示，奉行政院指派，2月3日起原台灣金董事長呂桔誠卸任，專任台灣銀行董事長，台灣金董事長由前行政院副院長沈榮津接任，今舉行交接典禮。

台灣金控表示，呂桔誠自2016年以來，走過國內外政經情勢動盪，於嚴峻挑戰下，帶領台灣金控集團脫胎換骨，深化資源整合策略，提升管理效能，除各項政策任務的表現卓越，也帶動保險與證券子公司績效成長，創下亮眼的獲利績效；2022年金控整體包含政策因素影響數後，合併稅前淨利292.85億元，經營績效表現歷年最佳，奠定優質的基礎，完成階段性任務，今日起專任台灣銀行董事長。

台灣金控也表示，沈榮津嫻熟深耕經濟領域，擔任行政院副院長期間，帶領財經內閣給予產業界諸多指導，歷來推動口罩國家隊、防疫、加速投資台灣、紓困振興、離岸風電、產業創新等重要措施，政績卓著，且均與民生經濟及金融服務業發展息息相關，未來將運用產業經驗、發揮所長，帶領台灣金控集團掌握、貼近產業發展需求，除善加發揮國營事業精神，協助產業轉型與經濟發展外，亦將帶領集團從中掌握新契機，邁向新的里程碑。

台灣銀行 沈榮津 離岸風電

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