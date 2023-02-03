台灣之光！陳揆：我國螺絲螺帽去年產值達1900億

行政院長陳建仁今（3）日指出，台灣扣件產業為全球第三大出口國，去年產值高達1,900億元是台灣之光，接下來政府也會透過疫後特別條例，還有特別預算，協助這些中小企業讓他們能夠得到這些融資的補助，還有幫忙他們做更好的技術提升，另外接下來也會更加積極傾聽產業聲音，至於是否恢復座談會，之後也會來研議討論。

陳建仁今日前往高雄參訪朝友工業公司暨螺絲螺帽產業時表示，是上任以後，第一次到產業界來訪問，台灣的扣件產業，實際上在世界上是第三大出口國，而且在美國的扣件、螺絲螺帽，每十件的螺絲螺帽就有四件是台灣的出口，所以我今天特別到這裡訪問。剛才也跟孫董事長提到，這個公司實際上也是一個幸福的產業，台灣的螺絲螺帽在去年及前年疫情的期間，也有很好的生產效率，出口金額在去年高達到1,900億元，所以是台灣的光榮、台灣之光。

陳建仁說，當然現在疫後因為隨著升息的關係，還有區域經濟及相關環境變遷的影響，產業也都受到一些衝擊，但是在這段期間，雖然產業有去庫存的壓力，但是真的要謝謝螺絲螺帽產業，他們能夠照常開工，讓員工都能夠順利地來上班，這就顯示剛才董事長講的，他的企業就是一個幸福的企業，不只是對員工好、對股東好，甚至協力產業也都彼此能夠同心協力，團結就能夠成功。

陳建仁說，這一次來，也看到這個螺絲螺帽產業，都能夠升級，然後轉型成為一個世界上很好的產業，也希望能夠透過政府的幫助，跟螺絲工業同業公會一起努力，讓產業能夠不斷地晉升，還有轉型。也希望能夠達到更好的去碳化，還有數位化，剛才看到這個自動生產的能量，他真的是很佩服。我們螺絲螺帽產業不斷地精進，這就是臺灣最重要的，不斷地提升產業的競爭力。

至於如何協助中小企業，陳建仁說，政府未來在透過疫後特別條例，還有特別預算，也要來幫助這些中小企業，讓他們能夠得到這些融資的補助，還有幫忙他們做更好的技術提升，使得整個產業能夠繼續為台灣發光、發熱，造福全世界的人類。

另外對於未來是否有走訪各類中小企業或座談的機會，或是已經有安排，以及工商團體與院長早餐會停辦多年，是否有考慮恢復？陳建仁說，蔡總統交代的四大任務當中，有一個很重要的，就是要使台灣企業、經濟更加蓬勃發展，在疫後相關特別條例及特別預算當中，特別是對於中小企業的發展，還有受到困難的產業的發展，我們是有特別加碼來照顧這些產業。

陳建仁強調，產業是台灣經濟發展的基礎，所以未來如果我們在盤點以後，他會更積極地來聽聽產業的建議和聲音，看看如何政府跟民間大家一起合作，使台灣各項產業都能夠有更好的發展；關於相關的座談會，接下來回去會來研議看看怎麼樣來進行。