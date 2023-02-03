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沈榮津接任臺灣金董座 今早火速交接 上任後有這些任務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

行政院指派，自今（3）日起，臺灣金控兼臺灣銀行董事長呂桔誠卸任臺灣金董座職務，並專任臺銀董事長，臺灣金董座由行政院前副院長沈榮津接任，臺灣金已於今日一早完成交接儀式。

臺灣金今日指出，前董事長呂桔誠自2016年上任以來，走過國內外政經情勢動盪，於嚴峻挑戰下帶領台灣金控集團脫胎換骨，深化資源整合策略，提升管理效能，除各項政策任務的表現卓越，也帶動保險與證券子公司績效成長，創下亮眼的獲利績效。

據統計，2022年金控整體包含政策因素影響術後，合併稅前盈餘為292.85億元，經營績效表現歷年最佳，奠定優質的基礎，完成階段性任務，今日起專任臺銀董事長。

臺灣金表示，新任董事長沈榮津嫻熟深耕經濟領域，擔任行政院副院長期間，帶領財經內閣給予產業界諸多指導，歷來推動口罩國家隊、防疫、加速投資台灣、紓困振興、離岸風電、產業創新等重要措施，政績卓著，且均與民生經濟及金融服務業發展息息相關，未來沈榮津董事長將運用產業經驗、發揮所長，帶領臺灣金控集團掌握、貼近產業發展需求，除善加發揮國營事業精神，協助產業轉型與經濟發展外，亦將帶領集團從中掌握新契機，邁向新的里程碑。

沈榮津 臺銀 離岸風電

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