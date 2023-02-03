沈榮津接任臺灣金董座 今早火速交接 上任後有這些任務

走過疫情，民眾生活逐漸回到正軌，內需消費回溫，上電影院看電影的行為卻似乎回不去了。影城業者指出，民眾悶了太久，娛樂花費大都流向出國、旅遊、餐飲等，連強檔大片的票房都不如預期，預估今年業績最多也只能回到疫情前的75%，因此業者開始布局多元用途，希望讓影廳能夠塞滿人。

2023-02-03 08:00