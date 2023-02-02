美升息1碼 智庫：Fed打通膨決心不變市場樂觀恐釀風險

台灣時間2月2日凌晨，美國聯準會貨幣政策決策會議(FOMC)一如市場預期，繼12月後再度放緩升息幅度至1碼，使聯邦基金利率升至4.5~4.75%。奇怪的是，在幾無亮點的會議聲明公布後，美股(道瓊)旋即下跌逾400點，之後卻大幅反彈，終場美國三大股指收高。對此，元大寶華今（2）日表示，聯準會打通膨決心不變，但市場逕自樂觀恐釀風險。

元大寶華示警，市場不應漠視的三個通膨風險，首先是「大退休潮」未解、超額儲蓄支撐，今年下半年有通膨再升溫風險；其二是市場持續地降息預期，恐帶來通膨自我實現的風險；第三則是忽略了地緣政治不確定性，或將再度重蹈覆輒。

元大寶華指出，根據去年11月聯準會發布的研究報告顯示，疫情造成自願或非自願的超額退休 (實際退休-預估退休)，以及因疫情的超額死亡人數，合計約在350萬人，造成當前勞動參與率的缺口過半，約要到2024年底，大退休潮對勞動力減損的影響才會完全消失，這也代表了今年勞動市場降溫速度亦不會太快。

再者，超額儲蓄(excess savings)對消費的支撐力量，也是消費表現降溫緩慢，支持薪資成長與服務類通膨的主要因素。元大寶華根據與聯準會相同的估算方式計算儲蓄流量，推算出超額儲蓄對消費的支持力量在第 3 季才會耗盡的機率較高， 甚至會隨著經濟成長上修而往後延長。因此，鑑於結構性問題仍在今年持續提供薪資成長力量，使工資─物價螺 旋上漲的風險難除，在下半年基期效果淡化後，通膨有反彈的風險。

同時，元大寶華並用美債平衡通膨率 BEI(Break-even Inflation Rates)推算一年後的兩年期通膨預期，也就是市場在2024年1月預期2026年1月的通膨預期，該數據在去年隨通膨數據回落後逐步回降，但在今年1月卻逆勢反彈升至2.41%。也就是說，市場交易結果的2024年1月的兩年後通膨，仍高於聯準會在2025年末達成通膨目標的需求。換言之，即便2024年1月市場通膨預期也未回到2%路徑。元大寶華提醒，市場持續地降息預期，恐帶來通膨自我實現的風險。

此外，元大寶華還提到，過去幾年，地緣政治對市場的影響日增，而市場對地緣政治風險的敏感度也同步加劇，金融市場屢屢因為難以預估的地緣政治風險而震盪。如俄烏戰爭推升通膨、沙國與俄國大打價格戰造成原油期貨出現負油價，又或川普發起美中貿易戰、退出伊朗核協議等等。面對地緣政治動盪和全球再平衡，尤其在經濟未明確落底復甦的當下，即便情況看似往好的方向前進，也仍應戒慎恐懼。