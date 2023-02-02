永豐統籌主辦茂宣43億聯貸 助充實營運資金

永豐銀行今(2)日統籌主辦IC通路商－文曄（3036）集團旗下茂宣企業5年期、新臺幣43億元聯合授信案；永豐銀行表示，本案資金用於調整財務結構、充實中期營運週轉需求。永豐銀行以金融核心能力攜手企業夥伴邁步前進，結合專業且豐富的經驗，陸續籌組企業或太陽能電廠聯貸再輔以數位化應用，協助客戶取得資金、拓展商機。

寰宇金融網行動化，企業調度資金便捷、安全。永豐銀行表示，此次茂宣聯貸案除資金彈性外，亦導入使用永豐「寰宇金融網」平台，一站式提供帳戶總覽及交易明細查詢等功能；寰宇金融網結合企業行動銀行APP推出企業付款、定存及薪轉交易手機審放等功能，調度資金更加便捷、安全。

租賃業聯貸導入自動化檢核機制，提升營運效率。此外，永豐銀行也協助租賃業提升營運效率；永豐銀行指出，自前（2021）年起於租賃業聯貸中導入ACH（Automated Clearing House；媒體交換業務）分期帳款及VA管理系統，協助日盛（5820）及創鉅等業者，透過系統自動化檢核以即時掌握其客戶的繳款入帳動態，降低對帳所需的時間、人力等成本，進一步提升銀行貸後管理效率。

綠色金融領頭羊 專利系統提升貸前、貸後效率

響應政府淨零永續目標，永豐銀行表示，截至去（2022）年底，旗下太陽能電廠融資餘額逾800億元，合作電廠逾7,100座，共同主辦太陽能電廠聯貸案達20件，包括成功籌組全台最大規模的漁電共生及台灣東部首宗綠能聯貸案等。旗下首創「綠能電廠資訊管理系統」則導入電廠評估等四大功能，分析電廠關鍵數據，例如，設置地點日照量模擬與統合鄰近案場歷史資料等，可用於建廠或融資決策並提升貸前、貸後的管理效率，亦獲經濟部智慧財產局專利認證。詳細資訊請至永豐銀行官方網站或寰宇金融網查詢。