去年賦稅負擔率創24年新高 平均每人稅負13.8萬元

去年稅收創新高，財政部今（2）日發布統計分析指出，全國稅收連兩年增逾一成，是近17年首見，去年賦稅負擔率14.2%，整體呈上升趨勢，但與其他國家相較仍偏低；平均每人稅負則提高至13萬8,840元，較前一年增加約1.6萬餘元，主因稅收良好、人口減少。

財政部指出，由於2021年上市櫃公司獲利大幅成長七成，使2022年結算及暫繳申報所得稅額陡增，加上綜所稅受惠扣繳稅款及房地合一稅增加等，去年全國稅收首度突破3兆元規模，年增12%。

財政部表示，去年不含社會安全捐的賦稅負擔率為14.2%，是24年新高。不過官員解釋，受新冠疫情影響，部分稅收遞延入帳，觀察近三年平均租稅負擔率為13.2%，整體較2018年13%、2019年13.1%呈緩步增加，對政府財源是健康現象。

財政部表示，賦稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將之列為衡量租稅負擔的重要指標，由於台灣採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來居偏低水準。

與各國比較，日本賦稅負擔率19.8%（2020年），美國20.3%（2021年），南韓22.1%（2021年），歐洲國家多在20%以上；新加坡與我國大致相當，2021年為 14.1%。近年多數國家的賦稅負擔率也呈上升趨勢。

此外財政部也指出，統計至最新2021年我國社會安全捐為1兆2,868億元，較2020年增加931億元。若按負擔者來區分，我國以雇主負擔為主，隨著勞退新舊制提撥金額增加，雇主負擔也逐步增加，2021年約負擔六成八。

社會安全捐是指健保、勞保及勞退新制等，其中，2020年健保、勞保皆隨適用費率及基本工資調整，分別增加551億元、233億元；勞退新制因平均投保金額與人數持續成長，增83億元；軍公教退撫新制因提撥率調升，增59億元。