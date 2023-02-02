受疫情衝擊中小企業 國發會：朝補貼、貸款協助
行政院長陳建仁今首次主持例行院會，指示要對受疫情衝擊的中小企業、攤商等，協助減輕負擔。國發會副主委高仙桂今天表示，在3800億元的特別預算中，有特別編列相關經費，規畫朝補貼、貸款方式，協助中小企業轉型。
高仙桂今天出席行政院會後記者會表示，在照顧中小企業、推動產業升級方面，政府規畫的3800億元預算中有編列相關經費，由經濟部負責，目前規畫朝向補貼、貸款方式。
高仙桂指出，相關經費將用於協助中小企業進行智慧化、低碳化設備軟體投資；協助廠商重新設計產線；針對中小企業工廠朝向合法、永續、有效方式改善，中間包括中小企業升級轉型專案貸款等，待立法院通過特別條例後，會儘速提出具體預算送立院審議，以協助中小企業進行數位轉型、淨零轉型工作。
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