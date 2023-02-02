快訊

蔡壁如：傳民進黨2024不論誰出戰 副總統人選都是蕭美琴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特別條例預算分配 台電估拿到500億補貼

經濟日報／ 記者余弦妙鍾泓良／台北報導
特別條例上限3,800億元，推估台電電價補貼金額將可拿到500億元。圖／記者劉學聖 攝影
特別條例上限3,800億元，推估台電電價補貼金額將可拿到500億元。圖／記者劉學聖 攝影

行政院長陳建仁昨（1）日指出，先前即規劃特別條例上限3,800億元當中，1,000億元將用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼，其中300億元將用於撥補勞保基金

若按照先前衛福部表示希望有200億元挹注健保，推估台電電價補貼金額將可拿到500億元。

據先前行政院的所規劃的特別條例草案中，除了1,800億元用於普發現金，另有1,000億用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼，以及1,000億用於加強經濟及社會韌性上。

因勞保破產危機，政院自2020年起逐年撥補勞保基金200億、220億、300億元，今年總預算預計撥補450億元，目前在共享經濟成果特別條例中，也規畫部分撥補勞保。由於昨天陳建仁透露300億元將用於撥補勞保基金，亦即今年全年勞保基金額度約為750億元。

若按目前行政院的規劃來看，勞保基金將獲得300億的挹注，衛福部則是先前就已喊出健保需要200億，那按此推估下來台電電價補貼將可獲得500億元。據了解，行政院還會集邀相關部會召開最終會議決議，但按目前規劃看來有極大機會是朝這樣的方向規劃。

勞保基金 電價 健保

延伸閱讀

【即時短評】遲到、看小抄…「溫暖閣揆」需補政治學分

院長症候群？與蘇貞昌都曾腰傷開刀 賴清德笑稱：陳建仁要小心

民眾黨團提訴求 陳建仁允諾讓人民生活更好

新內閣操盤手是鄭文燦？郭正亮曝原因 預言陳建仁會回中研院

相關新聞

史上最慘 勞動基金去年虧3529億

勞動基金去年全年收益出爐，慘賠三五二九億元，收益率為負百分之六點七一，創下二○一四年勞動基金運用局成立以來最大虧損。其中...

商總許舒博：盼增兩岸航點 恢復兩岸金融會談

產險業在防疫雙險付出天價理賠金，商總理事長許舒博今天表示，產險業是積善之家，相當替政府付了3次消費券；另他提到，明天將見...

勞保年年撥補不夠賠 專家：盡速年改

勞保基金去年投資慘賠，外界擔憂恐加速勞保破產速度。蔡政府至今未提勞保改革方案，僅先採政府撥補，雖然連年增加挹注額度，自二...

產業大咖看景氣 下半年有機會反轉

企業界和政府官員如何看待今年景氣前景呢？鴻海董事長劉揚偉昨天表示，今年產業景氣面臨滿大挑戰，新冠肺炎疫情和烏俄戰爭所造成...

特別條例預算分配 台電估拿到500億補貼

行政院長陳建仁昨（1）日指出，先前即規劃特別條例上限3,800億元當中，1,000億元將用於撥補勞保及健保基金財務缺口，...

海能47支風機 安裝完成

海能風電團隊（Formosa 2）昨（1）日宣布，苗栗外海的海能離岸風場已於1月31日晚間完成全數、47支風機安裝工程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。