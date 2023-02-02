特別條例預算分配 台電估拿到500億補貼

行政院長陳建仁昨（1）日指出，先前即規劃特別條例上限3,800億元當中，1,000億元將用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼，其中300億元將用於撥補勞保基金。

若按照先前衛福部表示希望有200億元挹注健保，推估台電電價補貼金額將可拿到500億元。

據先前行政院的所規劃的特別條例草案中，除了1,800億元用於普發現金，另有1,000億用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼，以及1,000億用於加強經濟及社會韌性上。

因勞保破產危機，政院自2020年起逐年撥補勞保基金200億、220億、300億元，今年總預算預計撥補450億元，目前在共享經濟成果特別條例中，也規畫部分撥補勞保。由於昨天陳建仁透露300億元將用於撥補勞保基金，亦即今年全年勞保基金額度約為750億元。

若按目前行政院的規劃來看，勞保基金將獲得300億的挹注，衛福部則是先前就已喊出健保需要200億，那按此推估下來台電電價補貼將可獲得500億元。據了解，行政院還會集邀相關部會召開最終會議決議，但按目前規劃看來有極大機會是朝這樣的方向規劃。